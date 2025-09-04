Октябрьский бонус для 80-летних пенсионеров: начислят 10 тыс. рублей

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В октябре 2025 года пожилые граждане России, достигшие 80-летнего возраста в сентябре, получат увеличенные пенсионные выплаты.

Фото: freepik.com Пенсионеры

Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин. Размер прибавки для пенсионеров составит 10,2 тысячи рублей. Балынин подчеркнул, что для получения пересчитанной пенсии ни пенсионеру, ни его представителям не потребуется подавать какие-либо заявления, пишет Газета.Ru.

Социальный фонд России обладает всей необходимой информацией, и увеличение пенсии произойдет в автоматическом режиме, без необходимости личного обращения или дистанционной подачи документов.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



