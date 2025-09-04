Не только нефть: Азербайджан собирается удивить ЕС своим уникальным продуктом

Азербайджан планирует наладить экспорт чёрной икры в страны Европейского союза, пишет EADaily.

Об этом заявил Заур Салманлы, глава правления Общественного объединения "Ассоциация производителей и переработчиков рыбы Азербайджана". Он уточнил, что начало поставок в ЕС ожидается в период между 2025 и 2026 годами.

В данный момент ведутся активные переговоры и налаживаются необходимые контакты для реализации этого проекта. В Азербайджане активно идет процесс регистрации рыбных хозяйств, после завершения которого будет разработан механизм их управления.

По итогам 2024 года объём добычи рыбы увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 67 299 тонн.

