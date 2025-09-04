Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теперь худеть легко: микрогранулы, которые блокируют 100% вредных жиров
В чем разница между паровым стайлером и выпрямителем? Наконец-то раскрыта технология идеальных волос
Туризм в США под ударом: что спасают американскую туристическую отрасль
Октябрьский бонус для 80-летних пенсионеров: начислят 10 тыс. рублей
Куда на самом деле идут деньги: сборную Узбекистана по боксу разоблачили в Казахстане
Один ингредиент превращает обычный шоколад в магию и заставляет забыть об осенней тоске
Раб — это славянин? Павел Дуров напомнил Илону Маску о порабощении славян европейцами
Один дом, сотни историй: Севастьянов оставил Екатеринбургу дворец, окутанный мифами
Белая паутина мандарина: то, что мы счищали всю жизнь, оказалось полезнее мякоти

Не только нефть: Азербайджан собирается удивить ЕС своим уникальным продуктом

0:55
Экономика

Азербайджан планирует наладить экспорт чёрной икры в страны Европейского союза, пишет EADaily.

Черная икра
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черная икра

Об этом заявил Заур Салманлы, глава правления Общественного объединения "Ассоциация производителей и переработчиков рыбы Азербайджана". Он уточнил, что начало поставок в ЕС ожидается в период между 2025 и 2026 годами.

В данный момент ведутся активные переговоры и налаживаются необходимые контакты для реализации этого проекта. В Азербайджане активно идет процесс регистрации рыбных хозяйств, после завершения которого будет разработан механизм их управления.

По итогам 2024 года объём добычи рыбы увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 67 299 тонн.

Уточнения

Икра — пищевой продукт, приготовленный из икры рыб или других водных животных.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Экономика и бизнес
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Новости спорта
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Последние материалы
Туризм в США под ударом: что спасают американскую туристическую отрасль
Октябрьский бонус для 80-летних пенсионеров: начислят 10 тыс. рублей
Куда на самом деле идут деньги: сборную Узбекистана по боксу разоблачили в Казахстане
Один ингредиент превращает обычный шоколад в магию и заставляет забыть об осенней тоске
Раб — это славянин? Павел Дуров напомнил Илону Маску о порабощении славян европейцами
Один дом, сотни историй: Севастьянов оставил Екатеринбургу дворец, окутанный мифами
Белая паутина мандарина: то, что мы счищали всю жизнь, оказалось полезнее мякоти
Самый ленивый способ размножить крыжовник: работает даже у тех, кто забывает поливать
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Практичность вместо понтов: как сделать ремонт под сдачу, который работает на ваш кошелёк
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.