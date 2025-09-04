Азовское море станет родиной тропической креветки? Разработка уникальной технологии

Естественный ареал гигантской пресноводной креветки Macrobrachium rosenbergii охватывает тропические водоёмы Южной и Юго-Восточной Азии.

Фото: designed by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ гигантская речная креветка

Разработка технологии

Однако специалисты Центра аквакультуры АзНИИРХ предпринимают шаги к разработке технологии её выращивания с учётом климатических условий Азово-Черноморского бассейна.

Учёные уже успешно провели работы по подготовке производителей к нересту, а также по подращиванию личинок и ранней молоди в контролируемых условиях аквариумного комплекса.

Выращивание молоди

Следующим этапом станет выращивание молоди в специально подготовленных прудах. По информации пресс-службы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, молодь креветки уже выпустили в пруд научного центра аквакультуры "Взморье", где созданы условия, максимально приближенные к условиям акваферм в регионе.

Часть молоди продолжает содержаться в аквариумном комплексе, что позволит сравнить темпы роста и уровень выживаемости между полностью контролируемыми условиями индустриальной аквакультуры и прудовой аквакультурой, пишет Fishnews.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.

