Запасы угля почти на 1000 лет, а добыча падает: российская отрасль на перепутье

Ситуация с угольной отраслью в России непростая. Президент РФ Владимир Путин заявил о 1000-летних запасах угля.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Добыча угля

Экономист Леонид Хазанов в интервью "Постньюс" рассказал, что многие гигантские месторождения еще даже не начали осваивать.

Потенциал месторождений

В Красноярском крае и Якутии находится Тунгусский угольный бассейн, разработка которого ведется с 1935 года, но на данный момент фактически разрабатываются лишь два месторождения. Причиной стало отсутствие транспортной инфраструктуры, что мешает активному извлечению угля. Также не разработан Камский угольный бассейн в Татарстане.

Проблемы в отрасли

Несмотря на запасы угля, добыча продолжает снижаться. На сегодняшний день уже 51 шахта в России обанкротилась, а одна из крупнейших компаний "Северный Кузбасс" на грани закрытия. Два месяца назад они сократили более 900 сотрудников.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.



