Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот овощ изменит ваше представление о лазанье: здоровая альтернатива для любителей итальянской кухни
Не хватает света? 5 растений, которые оживят тёмные углы вашей квартиры
Весь в крови: внуку-первокласснику Натальи Штурм пробили голову
Амазонка теряет дождь вместе с деревьями: как исчезает климатическая машина континента
Племянник Галкина* покинул Россию: продажа активов и новая жизнь за границей
Фитнес манит новыми форматами: как яркая музыка и батут прячут за весельем серьёзную нагрузку
Минута, которая обманывает смерть: эффект доказан цифрами
Огурцы остановят рост, если совершите эту роковую ошибку
Регионы России затягивают алкогольные пояса: что изменится для покупателей

Запасы угля почти на 1000 лет, а добыча падает: российская отрасль на перепутье

Экономика

Ситуация с угольной отраслью в России непростая. Президент РФ Владимир Путин заявил о 1000-летних запасах угля.

Добыча угля
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Добыча угля

Экономист Леонид Хазанов в интервью "Постньюс" рассказал, что многие гигантские месторождения еще даже не начали осваивать.

 Потенциал месторождений

В Красноярском крае и Якутии находится Тунгусский угольный бассейн, разработка которого ведется с 1935 года, но на данный момент фактически разрабатываются лишь два месторождения. Причиной стало отсутствие транспортной инфраструктуры, что мешает активному извлечению угля. Также не разработан Камский угольный бассейн в Татарстане.

Проблемы в отрасли

Несмотря на запасы угля, добыча продолжает снижаться. На сегодняшний день уже 51 шахта в России обанкротилась, а одна из крупнейших компаний "Северный Кузбасс" на грани закрытия. Два месяца назад они сократили более 900 сотрудников.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Красота и стиль
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Экономика и бизнес
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Последние материалы
Этот овощ изменит ваше представление о лазанье: здоровая альтернатива для любителей итальянской кухни
Не хватает света? 5 растений, которые оживят тёмные углы вашей квартиры
Весь в крови: внуку-первокласснику Натальи Штурм пробили голову
Амазонка теряет дождь вместе с деревьями: как исчезает климатическая машина континента
Племянник Галкина* покинул Россию: продажа активов и новая жизнь за границей
Фитнес манит новыми форматами: как яркая музыка и батут прячут за весельем серьёзную нагрузку
Минута, которая обманывает смерть: эффект доказан цифрами
Огурцы остановят рост, если совершите эту роковую ошибку
Регионы России затягивают алкогольные пояса: что изменится для покупателей
Секрет долголетия кошек: одна порода кошек выделяется особым здоровьем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.