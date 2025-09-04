Регионы России затягивают алкогольные пояса: что изменится для покупателей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Губернаторы четырех дальневосточных регионов заявили о планах по ужесточению правил продажи алкоголя.

Магаданская область

На Восточном экономическом форуме губернатор Магаданской области Сергей Носов отметил, что власти будут "закручивать гайки" в этой сфере, сокращая количество точек продаж и увеличивая радиус их расстояния друг от друга. По его словам, алкоголь в шаговой доступности — не самое правильное решение. 

Амурская область

В Амурской области также будет ограничено расстояние между точками продажи алкоголя и социальными объектами, а также жилыми домами, как сообщил губернатор региона Василий Орлов

Камчатка, Якутия и Бурятия

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддержал ужесточение требований к продаже алкоголя, а глава Якутии Айсен Николаев заявил о намерении следить за соблюдением законодательства в этой области. Глава Бурятии Алексей Цыденов добавил, что власти региона изучат этот вопрос, пишет РБК.

Правила продажи алкоголя в некоторых регионах

В некоторых регионах России действуют строгие правила продажи алкоголя. Например, Вологодская область пошла даже дальше — там разрешили продажу алкоголя только в будние дни с 12:00 до 14:00. А с 1 сентября в Московской области запретили продавать алкоголь во дворах жилых многоэтажных домов. 

Уточнения

Буря́тия официально — Респу́блика Буря́тия (бур. Буряад Улас), — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Дальневосточного федерального округа и Дальневосточного экономического района.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
