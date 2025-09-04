996 больше не норма? Китайские компании вступают в новую эру рабочего времени

Китай начинает ограничивать привычку работать сверхурочно, известную как "996" — с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Это связано с общественным и международным давлением, пишет EADaily со ссылкой на Reuters.

Всё больше компаний, включая производителя бытовой техники Midea и гиганта беспилотников DJI, начинает вводить комендантский час для своих сотрудников, ограничивая рабочие часы, которые раньше могли доходить до полуночи.

Культура "996" и её последствия

Культура "996" долгое время была характеристикой крупных китайских технологических компаний Alibaba, Tencent и ByteDance. В 2021 году трагическая смерть 22-летней сотрудницы Pinduoduo вызвала широкий резонанс и заставила компании пересмотреть свои подходы к работе. Однако несмотря на это, сверхурочная работа всё еще остаётся распространённой, чему способствуют жёсткая конкуренция и амбициозные цели для сотрудников.

Правила и реальность

Китайское трудовое законодательство устанавливает максимальную продолжительность рабочего дня в восемь часов и неделю в 44 часа. Однако, согласно официальным данным, за первые пять месяцев 2025 года среднее время работы китайцев составило 48,5 часов в неделю!

Влияние на здоровье

Такое давление негативно сказывается на здоровье: от усталости и сердечно-сосудистых проблем до снижения производительности и ухудшения баланса между работой и личной жизнью.

Сложности изменений

Многие исследователи указывают на низкую производительность труда и жёсткую конкуренцию как на коренные причины, которые делают изменения в организационной культуре медленными и сложными.

Правительство Пекина усилило кампании против "996", включая специальные телешоу, и эксперты отмечают, что эти изменения происходят также на фоне предстоящих европейских правил против принудительного труда, которые вступят в силу в 2027 году.

