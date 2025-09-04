996 больше не норма? Китайские компании вступают в новую эру рабочего времени

Китай начинает ограничивать привычку работать сверхурочно, известную как "996" — с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Это связано с общественным и международным давлением, пишет EADaily со ссылкой на Reuters.
Всё больше компаний, включая производителя бытовой техники Midea и гиганта беспилотников DJI, начинает вводить комендантский час для своих сотрудников, ограничивая рабочие часы, которые раньше могли доходить до полуночи.
Культура "996" долгое время была характеристикой крупных китайских технологических компаний Alibaba, Tencent и ByteDance. В 2021 году трагическая смерть 22-летней сотрудницы Pinduoduo вызвала широкий резонанс и заставила компании пересмотреть свои подходы к работе. Однако несмотря на это, сверхурочная работа всё еще остаётся распространённой, чему способствуют жёсткая конкуренция и амбициозные цели для сотрудников.
Китайское трудовое законодательство устанавливает максимальную продолжительность рабочего дня в восемь часов и неделю в 44 часа. Однако, согласно официальным данным, за первые пять месяцев 2025 года среднее время работы китайцев составило 48,5 часов в неделю!
Такое давление негативно сказывается на здоровье: от усталости и сердечно-сосудистых проблем до снижения производительности и ухудшения баланса между работой и личной жизнью.
Многие исследователи указывают на низкую производительность труда и жёсткую конкуренцию как на коренные причины, которые делают изменения в организационной культуре медленными и сложными.
Правительство Пекина усилило кампании против "996", включая специальные телешоу, и эксперты отмечают, что эти изменения происходят также на фоне предстоящих европейских правил против принудительного труда, которые вступят в силу в 2027 году.
Уточнения
Конкуренция в экономике — соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты коммерческой деятельности.
