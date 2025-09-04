Нефтяные котировки рухнули: что скрывается за внезапным обвалом

Нефтяные котировки снова пошли вниз. В четверг цены упали ещё на 1,5%, продолжив спад после снижения более чем на 2% днём ранее. Всё внимание участников рынка сейчас приковано к предстоящему заседанию OPEC+, которое состоится в воскресенье. Там обсудят возможность нового увеличения добычи в октябре.

Подробности торгов

Brent к 13:01 GMT подешевела на 89 центов (-1,3%), достигнув отметки $66,71 за баррель.

WTI снизилась на 85 центов (-1,3%) и остановилась на уровне $63,12.

Что думает OPEC+

По информации Reuters, восемь участников альянса OPEC+ собираются рассмотреть очередное повышение добычи.

"Такой шаг ясно покажет, что приоритет для них — восстановить долю рынка, а не удерживать цены", — отметил аналитик PVM Тамаш Варга.

Напомним, ранее организация уже согласилась увеличить объёмы примерно на 2,2 млн баррелей в сутки с апреля по сентябрь, плюс отдельная квота для ОАЭ — 300 тыс. баррелей в день.

Давление со стороны США

На цены дополнительно давят слабые макроэкономические данные из США. В июле число открытых вакансий упало до 10-месячного минимума, что укрепило ожидания скорого снижения ставки ФРС.

Кроме того, настроение ухудшает рост поставок нефти из Венесуэлы. В августе экспорт достиг 900 тыс. баррелей в сутки — максимума за последние девять месяцев. Это стало возможным после того, как Chevron получила лицензию на возврат венесуэльской нефти в США.

Контрастные сигналы

"На настроения влияет обсуждение возможного увеличения добычи со стороны OPEC+. Плюс давление усиливает рост поставок из Венесуэлы. Но поддержку рынку пока дают данные API: снижение запасов бензина в США удерживает цены от более резкого падения", — добавил Варга.

Тем временем трейдеры ждут свежую официальную статистику по американским запасам нефти, которая из-за праздничного дня в США выйдет позже обычного. По предварительным данным API, на неделе до 29 августа запасы нефти выросли на 622 тыс. баррелей.

Состояние неопределённости

Рынок нефти находится в состоянии неопределённости: с одной стороны — риск роста добычи и давления со стороны экспорта, с другой — локальные факторы, удерживающие цены от резкого обвала. В ближайшие дни главным событием станет заседание OPEC+, которое задаст тон на осень.

Уточнения

