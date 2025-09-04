82% хотят сокращений, но власти выбрали прибавки: сколько теперь получают депутаты Финляндии

С 1 октября члены парламента Финляндии будут получать более высокую зарплату согласно решению комитета по вознаграждениям. Это затронет министров, заместителей спикера и спикера парламента.

Депутаты, избранные на первый срок, увидят увеличение своей зарплаты на 500 евро — она составит 7637 евро, что на 7% больше.

Депутаты, имеющие второй или третий срок, будут получать 7944 евро.

Для тех, кто проработал в парламенте более 12 лет, зарплата увеличится с 7993 евро до 8393 евро.

Однако это поднимает важные вопросы, так как решение о повышении зарплат совпало с объявлениями правительства о сокращении бюджетных расходов на 1 миллиард евро. Это вызвало общественное недовольство, а недавний опрос показал, что 82% респондентов поддерживают снижение зарплат министров и их помощников, пишет Helsinki Times.

