82% хотят сокращений, но власти выбрали прибавки: сколько теперь получают депутаты Финляндии

Экономика

С 1 октября члены парламента Финляндии будут получать более высокую зарплату согласно решению комитета по вознаграждениям. Это затронет министров, заместителей спикера и спикера парламента.

евро
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
евро
  • Депутаты, избранные на первый срок, увидят увеличение своей зарплаты на 500 евро — она составит 7637 евро, что на 7% больше.
  • Депутаты, имеющие второй или третий срок, будут получать 7944 евро.
  • Для тех, кто проработал в парламенте более 12 лет, зарплата увеличится с 7993 евро до 8393 евро.

Однако это поднимает важные вопросы, так как решение о повышении зарплат совпало с объявлениями правительства о сокращении бюджетных расходов на 1 миллиард евро. Это вызвало общественное недовольство, а недавний опрос показал, что 82% респондентов поддерживают снижение зарплат министров и их помощников, пишет Helsinki Times.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
