82% хотят сокращений, но власти выбрали прибавки: сколько теперь получают депутаты Финляндии

С 1 октября члены парламента Финляндии будут получать более высокую зарплату согласно решению комитета по вознаграждениям. Это затронет министров, заместителей спикера и спикера парламента.
Однако это поднимает важные вопросы, так как решение о повышении зарплат совпало с объявлениями правительства о сокращении бюджетных расходов на 1 миллиард евро. Это вызвало общественное недовольство, а недавний опрос показал, что 82% респондентов поддерживают снижение зарплат министров и их помощников, пишет Helsinki Times.
Уточнения
Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.