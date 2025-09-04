Как бизнес спасает статистику: меры поддержки рождаемости в Южной Корее

В Южной Корее наблюдается самый низкий в мире коэффициент рождаемости — всего 0,75 рождений на каждую женщину.

Последствия от снижения рождаемости

Если текущая тенденция сохранится, численность населения может уменьшиться почти на треть к 2072 году. Это чревато серьёзными последствиями, включая сокращение трудовых ресурсов, снижение налоговых поступлений, закрытие школ, старение населения, нехватку кадров по уходу за пожилыми людьми и проблемы с комплектованием армии.

Государственные выплаты

Правительство вложило значительные средства, сотни миллиардов долларов, в попытке решить эту проблему, предлагая денежные пособия на детей, льготное жильё и налоговые послабления, но с ограниченным успехом. Теперь к финансовым стимулам присоединились и компании, беспокоясь о будущем дефиците рабочей силы и стремясь привлечь талантливых специалистов.

Финансовая поддержка в компаниях

Компания Booyoung стала пионером в этой области, и, по ее словам, результаты не заставили себя ждать. Денежные выплаты, примерно вдвое превышающие годовой доход на душу населения в Южной Корее, помогли 28 сотрудникам завести детей в прошлом году, что примерно на пять больше, чем обычно, и компания связывает это с новой политикой. Эти выплаты также способствуют улучшению корпоративной культуры. В Южной Корее продолжительный рабочий день и жёсткая атмосфера в офисе долгое время затрудняли создание семьи.

Другие крупные предприятия последовали примеру Booyoung.

Разработчик видеоигр Krafton начал выплачивать 43 тыс. долларов при рождении ребенка и еще 29 тыс. долларов в течение 8 лет.

начал выплачивать 43 тыс. долларов при рождении ребенка и еще 29 тыс. долларов в течение 8 лет. Korea Aerospace Industries предлагает около 7 тыс. долларов за первого и второго ребенка и 22 тыс. долларов за третьего.

предлагает около 7 тыс. долларов за первого и второго ребенка и 22 тыс. долларов за третьего. Конгломерат Hanwha Group выплатил более 820 тыс. долларов (по 7200 долларов на ребенка) через 14 филиалов.

Опрос сотрудников, получивших эти выплаты, показал, что 86% из них задумались о рождении еще одного ребёнка, а 96% заявили, что это помогло им сбалансировать работу и семью, пишет Bloomberg.

Уточнения

