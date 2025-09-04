Финансовая нагрузка и недовольство местных: украинским беженцам в Европе затягивают пояса

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вопрос интеграции украинских беженцев в европейских странах действительно столкнулся с рядом сложностей, включая финансовую нагрузку на бюджеты принимающих государств и проблемы с трудоустройством.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Туризм в Европе

Многие страны, такие как Германия, Польша и Великобритания, изначально предоставляли существенную поддержку, включая денежные пособия, жилье и компенсации.

Однако со временем эти программы были пересмотрены в сторону ужесточения с целью стимулирования экономической самостоятельности беженцев.

Это привело к изменению миграционной политики: некоторые страны ввели ограничения на въезд и ужесточили условия предоставления помощи, пишет "Царьград".

Местное население в ряде случаев выражало недовольство, связанное как с финансовой нагрузкой, так и с культурными различиями.

Уточнения

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).

