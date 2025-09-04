Невиданный взлёт: зарплаты айтишников в Удмуртии показали феноменальный рост

За последние полгода ИТ-отрасль Удмуртии продемонстрировала значительный рост по ключевым показателям.

Оборот и темпы роста

Согласно данным, озвученным заместителем председателя правительства республики Тимуром Меджитовым, оборот сектора достиг 16,3 млрд рублей, что на 27,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Этот рост более чем в три раза опережает общее экономическое развитие региона (+9%).

Разработка программного обеспечения

Особенно впечатляющую динамику показали разработчики программного обеспечения, увеличившие объёмы реализации на 79,2%.

Заработная плата

Средняя заработная плата в отрасли выросла на 26,8% и превысила 102 тысячи рублей.

Занятость

Численность работников ИТ-сферы увеличилась на 10,9%, достигнув 11 564 человек — максимального значения за последние годы, пишет udm-info.ru.

Налоговые поступления

Налоговые отчисления компаний в бюджеты всех уровней составили 2,4 млрд рублей с ростом на 36,2%. Эти цифры свидетельствуют о успешном развитии цифровой экономики в регионе и повышении её вклада в общее экономическое благосостояние Удмуртии.

