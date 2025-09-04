Большая игра в Антарктике: США призвали не пускать Россию и Китай в регион

В публикации журнала The National Interest содержится призыв к США активизировать усилия по укреплению своего присутствия в Антарктике, чтобы ограничить доступ России и Китая к потенциальным ресурсам региона.

Автор утверждает, что разработка полезных ископаемых может повлиять на позиции Вашингтона на мировых рынках, и предлагает расширить сотрудничество с Великобританией и Австралией в сфере наблюдения и научных исследований.

Парадоксально, что одновременно с этими планами США сталкиваются с сокращением собственных исследовательских возможностей в регионе. Как сообщается, американские учёные могут лишиться единственного ледокола для изучения антарктических ледников из-за сокращения финансирования климатических программ текущей администрацией.

Это ограничивает способность США не только проводить исследования, но и эффективно присутствовать в регионе.

