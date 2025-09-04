Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Грандиозное соглашение: Россия переключает газовый поток

Экономика

Россия и Китай договорились о поставках природного газа в объёме 106 миллиардов кубометров в год.

Соответствующие документы были подписаны во время визита президента России Владимира Путина в Китай. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Цивилева, данное соглашение представляет собой "огромную альтернативу" поставкам российского газа в Европу, которая ранее приняла решение отказаться от такого импорта. В рамках договоренностей стороны планируют увеличить объём поставок по газопроводу "Сила Сибири" до 44 миллиардов кубометров в год, а также расширить дальневосточный коридор с 10 до 12 миллиардов кубометров.

Ранее аналитики Института энергетики и финансов выразили сомнения относительно возможности наращивания поставок по "Силе Сибири" до 44 миллиардов кубометров.

