Ремонт и строительство автомобильных дорог: почему заказы сократились на 25%

С января по август 2025 года структуры государственной и муниципальной власти заключили 23 300 контрактов на строительство и ремонт автомобильных дорог на общую сумму 1,02 трлн рублей, согласно данным сервиса "Контур.Закупки".
Это на 25% меньше по количеству контрактов и на 11% меньше по сумме, чем за тот же период 2024 года.
Затраты закупщиков за восемь месяцев 2025 года оказались ниже не только по сравнению с прошлым годом, но и с двумя предыдущими. Например, за тот же период в январе — августе 2023 года было проведено 28 700 тендеров на сумму 1,24 трлн рублей, а в 2022 году — 29 900 тендеров на 1,48 трлн рублей. Об этом сообщают "Ведомости".
Уточнения
Контракт — особое соглашение между человеком и государством, порождающее административно-правовые отношения.
