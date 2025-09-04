Ремонт и строительство автомобильных дорог: почему заказы сократились на 25%

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:02
Экономика

С января по август 2025 года структуры государственной и муниципальной власти заключили 23 300 контрактов на строительство и ремонт автомобильных дорог на общую сумму 1,02 трлн рублей, согласно данным сервиса "Контур.Закупки".

Дорожный ремонт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дорожный ремонт

Это на 25% меньше по количеству контрактов и на 11% меньше по сумме, чем за тот же период 2024 года.

Затраты закупщиков за восемь месяцев 2025 года оказались ниже не только по сравнению с прошлым годом, но и с двумя предыдущими. Например, за тот же период в январе — августе 2023 года было проведено 28 700 тендеров на сумму 1,24 трлн рублей, а в 2022 году — 29 900 тендеров на 1,48 трлн рублей. Об этом сообщают "Ведомости".

Уточнения

Контракт — особое соглашение между человеком и государством, порождающее административно-правовые отношения.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
