Экономический компас: куда движется ВВП России? Прогнозы Центробанка

Экономика

Аналитики немного снизили прогнозы по росту ВВП, инфляции и средней ключевой ставке на 2025 год, согласно опросу ЦБ РФ.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2025 год уменьшен с 1,4% до 1,2%. Ожидания по инфляции также понижены с 6,8% до 6,4%, а средняя ключевая ставка — с 19,3% до 19%.

Кроме того, ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год также снижены, теперь она ожидается на уровне 13,2% вместо 13,8%.

Опрос проводился с 29 августа по 2 сентября. Прогноз по инфляции на 2026 год остался на уровне 4,7%, однако на 2027 год был снижен до 4,2% с 4,3%. Ожидания по росту ВВП на 2026 год остались на уровне 1,6%, а на 2027 год повысились до 1,9% с 1,8%, согласно "Интерфаксу".

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



