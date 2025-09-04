Новый год без деликатесов? Глава Росрыболовства развеял сомнения

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что россияне не останутся без красной икры на Новый год.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красная икра

Он отметил, что в этом году ситуация с лососевой путиной лучше, чем в прошлом: на 1 сентября вылов тихоокеанских лососевых в России составил 312,7 тысячи тонн, что выше ожидаемых 311,7 тысячи тонн.

Для сравнения, в 2024 году лососевая путина была самой худшей за 20 лет — тогда за весь год выловили всего 235 тысяч тонн.

Также в Рыбном союзе сообщили, что цены на красную икру начали снижаться, особенно в оптовых продажах. С середины июля по 26 августа оптовые цены на икру кеты упали на 13%, горбуши — на 20%, а нерки — на 8%, передает РИА Новости.

Уточнения

Не́рка или кра́сная, или кра́сница (лат. Oncorhynchus nerka), — вид лучепёрых рыб семейства лососёвых.





Ке́та или кета́ (лат. Oncorhynchus keta) — один из наиболее массовых среди лососёвых (второе место после горбуши) и самый распространённый из видов анадромных рыб семейства лососёвых. Ценный объект промысла.



