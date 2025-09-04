Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морские хищники объявили охоту на флот: яхты против черно-белых хищников — моряки бьют тревогу
Машина сама выдаёт поломку: простой тест с выбегом показывает скрытые проблемы
Кофе против витаминов: три добавки, которые он сводит на нет прямо за завтраком
Грибная рулетка: эти ошибки могут стоить вам жизни — как избежать отравления
Крылатый лев Венеции: археологи раскрыли неожиданное прошлое венецианского льва
Родителям приготовиться: детский отдых становится испытанием для семейного бюджета в России
Дженнифер Энистон ответила на обвинения в пластических операциях
Новая эра в бьюти-хирургии: липофилинг набирает популярность
Вещи не первой свежести: вот где хранить одежду, которую ещё рано стирать

Горбуша в России: улов вырос на 60%, но цена не снизилась

0:53
Экономика

В этом году в России вылов горбуши увеличился на 60% по сравнению с прошлым годом, но этого недостаточно, чтобы снизить ее цену, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев на ВЭФ-2025.

Горбуша, запечённая в сметанно-чесночном соусе с укропом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горбуша, запечённая в сметанно-чесночном соусе с укропом

Он отметил, что уловы тихоокеанских лососей, включая горбушу, варьируются от года к году в два-три раза, что создает асимметрию в ценах на рынке. Цены зависят не только от текущего улова, но и от изменений цен предыдущих лет.

 В 2024 году улов горбуши был в 3,5 раза меньше, чем в 2023, что вызвало рост цен. Чтобы вернуть цены на уровень 2023 года, улов в этом году должен быть в три раза больше, чем в прошлом, пишет РИА Новости.

Уточнения

Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). Наименьший по размерам и наиболее распространённый и быстрорастущий представитель рода тихоокеанских лососей (Oncorhynchus).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Машина сама выдаёт поломку: простой тест с выбегом показывает скрытые проблемы
Кофе против витаминов: три добавки, которые он сводит на нет прямо за завтраком
Горбуша в России: улов вырос на 60%, но цена не снизилась
Грибная рулетка: эти ошибки могут стоить вам жизни — как избежать отравления
Крылатый лев Венеции: археологи раскрыли неожиданное прошлое венецианского льва
Родителям приготовиться: детский отдых становится испытанием для семейного бюджета в России
Дженнифер Энистон ответила на обвинения в пластических операциях
Новая эра в бьюти-хирургии: липофилинг набирает популярность
Вещи не первой свежести: вот где хранить одежду, которую ещё рано стирать
Поздний ужин оказался не врагом: что изменилось в представлениях о еде перед сном
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.