Горбуша в России: улов вырос на 60%, но цена не снизилась

В этом году в России вылов горбуши увеличился на 60% по сравнению с прошлым годом, но этого недостаточно, чтобы снизить ее цену, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев на ВЭФ-2025.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Горбуша, запечённая в сметанно-чесночном соусе с укропом

Он отметил, что уловы тихоокеанских лососей, включая горбушу, варьируются от года к году в два-три раза, что создает асимметрию в ценах на рынке. Цены зависят не только от текущего улова, но и от изменений цен предыдущих лет.

В 2024 году улов горбуши был в 3,5 раза меньше, чем в 2023, что вызвало рост цен. Чтобы вернуть цены на уровень 2023 года, улов в этом году должен быть в три раза больше, чем в прошлом, пишет РИА Новости.

Уточнения

Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). Наименьший по размерам и наиболее распространённый и быстрорастущий представитель рода тихоокеанских лососей (Oncorhynchus).



