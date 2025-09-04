Больше, чем просто склад: Ozon запускает мега-проект в Якутии

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

При содействии правительства Республики Саха (Якутия) онлайн-ритейлер Ozon обнародовал намерения инвестировать свыше 2,5 миллиардов рублей в совершенствование системы доставки и складирования товаров в регионе.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Форум

Договор о возведении современного центра обработки заказов в Якутске был официально заключен в рамках Восточного экономического форума. В церемонии подписания приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, вице-президент компании Ozon Дмитрий Ким и основатель Северной логистической компании Константин Лукьянов.

Планируется, что новый фулфилмент-центр начнет функционировать в 2027 году. Он сможет обслуживать более 480 тысяч отправлений в сутки и обеспечит хранение свыше 17 миллионов единиц продукции на территории, превышающей 40 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций в данный проект оценивается более чем в 8,5 миллиардов рублей. При этом Северная логистическая компания выделит около 6 миллиардов рублей, а доля инвестиций Ozon составит 2,5 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



