Гарантия без головной боли: уникальная инициатива депутатов изменит всё

Члены Государственной Думы обратились к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с инициативой о внедрении унифицированной формы гарантийного талона.
По их мнению, разнообразие используемых производителями и торговыми сетями бланков приводит к тому, что потребители не всегда обладают полной и ясной информацией о продолжительности и параметрах гарантийного обслуживания.
В обращении подчеркивается, что единый образец должен включать в себя основные характеристики товара, данные о периоде гарантии, список деталей, на которые распространяется действие гарантии, контактные данные организации, осуществляющей гарантийное обслуживание, и инструкцию для обращения за ремонтом. Также предлагается разместить на гарантийном талоне QR-код, который позволит покупателю, отсканировав его, получить доступ к детальной информации на соответствующей веб-странице.
Уточнения
Тало́н — общее название бумажных документов различного назначения, обычно небольшого формата.
