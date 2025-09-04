Гарантия без головной боли: уникальная инициатива депутатов изменит всё

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Члены Государственной Думы обратились к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с инициативой о внедрении унифицированной формы гарантийного талона.

Фото: www.flickr.com by Web Summit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оплата по QR-коду

По их мнению, разнообразие используемых производителями и торговыми сетями бланков приводит к тому, что потребители не всегда обладают полной и ясной информацией о продолжительности и параметрах гарантийного обслуживания.

В обращении подчеркивается, что единый образец должен включать в себя основные характеристики товара, данные о периоде гарантии, список деталей, на которые распространяется действие гарантии, контактные данные организации, осуществляющей гарантийное обслуживание, и инструкцию для обращения за ремонтом. Также предлагается разместить на гарантийном талоне QR-код, который позволит покупателю, отсканировав его, получить доступ к детальной информации на соответствующей веб-странице.

Уточнения

Тало́н — общее название бумажных документов различного назначения, обычно небольшого формата.



