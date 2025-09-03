Третий удар по Газпрому: голландские активы снова под прицелом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Активы "Газпрома" в Нидерландах в третий раз за текущий год стали объектом ареста по иску, поданному украинской компанией.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Решение об аресте

На этот раз Окружной суд Амстердама принял решение об аресте акций четырех голландских дочерних предприятий группы в обеспечение требований компании "Автодоркомплект", занимающейся добычей гранита в Запорожской области, как следует из материалов дела.

Под арест попали акции Gazprom International Projects (принадлежащие "Газпром интернэшнл лимитед") и Wintershall Noordzee (доля "Газпром интернэшнл лимитед"). А также доли Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East, находящиеся в собственности "ГПН — ближневосточные проекты" (ныне "Западная Азия"), входящей в структуру "Газпром нефти".

Активы попали под удар

"Газпром интернэшнл лимитед" (Калининградская область) является специализированным подразделением "Газпрома", цель которого — поиск и приобретение нефтяных и газовых активов в странах-партнерах. Эта структура владеет всеми акциями Gazprom International Projects, зарегистрированной в Нидерландах, и половиной акций Wintershall Noordzee, крупного игрока в сфере добычи газа на нидерландском морском шельфе. Оставшаяся доля в Wintershall Noordzee принадлежит немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea. Через голландские компании Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East "Газпром нефть" осуществляла свою деятельность в Ираке, пишут "Ведомости".

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

