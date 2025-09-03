Третий удар по Газпрому: голландские активы снова под прицелом

Активы "Газпрома" в Нидерландах в третий раз за текущий год стали объектом ареста по иску, поданному украинской компанией.

Решение об аресте

На этот раз Окружной суд Амстердама принял решение об аресте акций четырех голландских дочерних предприятий группы в обеспечение требований компании "Автодоркомплект", занимающейся добычей гранита в Запорожской области, как следует из материалов дела.

Под арест попали акции Gazprom International Projects (принадлежащие "Газпром интернэшнл лимитед") и Wintershall Noordzee (доля "Газпром интернэшнл лимитед"). А также доли Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East, находящиеся в собственности "ГПН — ближневосточные проекты" (ныне "Западная Азия"), входящей в структуру "Газпром нефти".

Активы попали под удар

"Газпром интернэшнл лимитед" (Калининградская область) является специализированным подразделением "Газпрома", цель которого — поиск и приобретение нефтяных и газовых активов в странах-партнерах. Эта структура владеет всеми акциями Gazprom International Projects, зарегистрированной в Нидерландах, и половиной акций Wintershall Noordzee, крупного игрока в сфере добычи газа на нидерландском морском шельфе. Оставшаяся доля в Wintershall Noordzee принадлежит немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea. Через голландские компании Gazprom Neft Badra и Gazprom Neft Middle East "Газпром нефть" осуществляла свою деятельность в Ираке, пишут "Ведомости".

Уточнения

