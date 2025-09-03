Газопроводу Сила Сибири — 2 быть: последний гвоздь в крышку европейского рынка

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ресурсная база для газопровода "Сила Сибири-2" будет сформирована за счёт западносибирских месторождений, которые ранее рассматривались как поставщики газа в Европу.

Фото: commons.wikimedia.org by LutzBruno, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ газопровод

Курс на Восток

Теперь приоритет сместится в сторону восточного направления в связи с растущим спросом в Азии. Важным преимуществом является укрепление газотранспортной сети внутри страны, обеспечивающее западным и южным регионам Сибири прямой доступ к газовому сырью.

По мнению политолога Сергея Маркелова, достигнутые договорённости компенсируют потери, возникшие после диверсии на "Северном потоке". Он отмечает, что подписанный меморандум является юридически обязывающим документом, который знаменует собой новый этап в российско-китайском сотрудничестве, пишет "Царьград".

Объёмы поставок газа будут расти

Маркелов подчеркивает, что текущие объёмы поставок газа из России не полностью удовлетворяют потребности Китая, оцениваемые в 140-150 млрд кубометров в год. "Сила Сибири — 1" обеспечивает 38 млрд кубометров, а "Сила Сибири — 2" добавит еще 50 млрд, однако этого недостаточно. В связи с этим уже обсуждается возможность строительства "третьего потока".

Политолог отмечает, что первоочередной задачей является полная загрузка существующей "Силы Сибири — 1". В дальнейшем планируется заключение юридически обязывающих соглашений о совместных инвестициях. Маркелов прогнозирует, что к 2031-2035 годам экспорт газа в восточном направлении значительно возрастёт.

Негативное влияние на экономику России исключено

По словам эксперта, Россия в настоящее время самостоятельно определяет свою экономическую политику и не зависит от западных обязательств. Он также подчеркнул, что новые соглашения с Китаем не оказывают негативного влияния на российскую экономику.

Уточнения

Диве́рсия (от лат. diversio — «расхождение, разнообразие») — скрытные специальные мероприятия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) или отдельных людей — диверса́нтов — по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путём подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели.



