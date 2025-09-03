Икорный фаворит: россияне голосуют рублём за этот деликатес

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, безусловным лидером продаж на российском икорном рынке является икра лососёвых рыб. Она занимает наиболее выгодное положение.

Зверев подчеркнул, что определяющим фактором популярности продукта является сочетание его вкусовых качеств, стоимости и покупательной способности населения.

Общий объём российского икорного рынка варьируется в пределах 20-23 тысяч тонн в год в зависимости от объёмов добычи рыбы. При этом около 66-67% рынка приходится на икру лососёвых пород, а остальная доля распределяется между икрой щуки, сельди, минтая, мойвы, трески и незначительным количеством осетровой икры (добыча осетровых находится под запретом с 2005 года), пишет РИА Новости.

