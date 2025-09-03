4 сценария от ЦБ: какой из них станет реальностью для россиян

В документе ЦБ РФ "Основные направления денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы" представлены четыре возможных варианта развития макроэкономики и монетарной политики. Помимо базового сценария, представлены ещё три альтернативных — проинфляционный, дезинфляционный и рисковый.

Проинфляционный

В случае реализации сценария с повышенной инфляцией, санкции, введенные западными странами, замедлят темпы роста производства по сравнению с базовым сценарием. Цены на нефть стабилизируются на более низком уровне. Государству потребуется расширить поддержку в виде льготного кредитования и усилить протекционистские меры, направленные на импортозамещение. Превышение спроса над предложением приведет к росту инфляции, которая, согласно прогнозу, составит 14-16% в 2026 году и 10,5-11,5% в 2027 году.

Рисковый

Сценарий "рисковый" рассматривает ситуацию, когда внешние условия значительно ухудшаются, например, из-за эскалации торговых войн, что приведет к экономическому спаду в крупнейших странах. Это может спровоцировать глобальный финансовый кризис, сравнимый с кризисом 2007-2008 годов. В этом случае инфляция может достичь 16-18% в 2026 году, 18-20% в 2027 году и 10-11% в 2028 году.

Дезинфляционный

Дезинфляционный сценарий предполагает более быстрый рост предложения по сравнению с базовым сценарием.

Базовый

Базовый сценарий основывается на предположении о том, что мировая экономика в ближайшие три года будет расти медленнее, чем в период 2000–2019 годов. Важным фактором остается политика Соединенных Штатов Америки. При этом в сценарий заложено постепенное снижение импортных тарифов. Базовый сценарий не учитывает существенное ухудшение геополитической обстановки.

