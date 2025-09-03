Драгоценный скачок: серебро взмывает в цене, золото не отстаёт

В среду, 3 сентября, курс серебра на биржевых торгах впервые с 2011 года поднялся выше 42 долларов за тройскую унцию.

Фото: Openverse by sprottmoney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Слитки серебра

В 17:46 по московскому времени цена фьючерса на этот драгоценный металл с поставкой в декабре показала рост на 1%, достигнув отметки в 42,008 доллара.

Одновременно с этим, на нью-йоркской бирже Comex, декабрьский фьючерс на золото также демонстрировал увеличение на 1%, поднявшись до 3 628,1 доллара за тройскую унцию, пишет РГ.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия поддержала инициативу Министерства финансов об отмене НДС на операции по предоставлению банками займов в драгоценных металлах, приобретённых ими же.

Уточнения

Фью́черс — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.

