Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение

Центральный Банк России высказался против инициативы введения каких-либо ограничений на экспорт золота физическими лицами.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов заявил, что подобные ограничительные меры могут оказать неблагоприятное воздействие на международные финансовые операции, как сообщает РБК.

"С практической точки зрения, золото, которое вывозится за границу, в настоящее время является средством платежа. Наша задача — поддерживать такие расчеты, которые, в свою очередь, позволяют осуществлять ввоз критически важного импорта в страну", — отметил Гузнов.

Ранее депутат Московской областной Думы Александр Волнушкин предложил ввести в России золотой стандарт для пенсионных выплат, чтобы стимулировать пожилых людей к хранению своих сбережений в золоте. По его мнению, это поможет избежать рисков, связанных с инфляцией.

