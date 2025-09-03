600 000 баррелей получили зелёный свет: Сирия возобновила экспорт нефти

В Сирии состоялся экспорт сырой нефти после 14-летнего перерыва. Из порта Тартус отправили 600 000 баррелей сырой нефти.
Груз выкуплен международной компанией B Serve Energy, которая связана с BB Energy.
Большинство месторождений находятся на северо-востоке Сирии, в районах, контролируемых курдами. Несмотря на начавшиеся поставки нефти в Дамаск, отношения ухудшились из-за обеспокоенности правами меньшинств.
После выполнения указа президента Дональда Трампа в июне по снятию санкций американские компании начали разрабатывать планы по освоению сирийских месторождений нефти и газа.
Сирия подписала меморандум о взаимопонимании на 800 миллионов долларов с DP World для развития и управления многофункциональным терминалом в Тартусе, отменив предыдущий договор с российской компанией.
Уточнения
Тарту́с — второй по величине портовый город в Сирии после Латакии, административный центр мухафазы Тартус.
