600 000 баррелей получили зелёный свет: Сирия возобновила экспорт нефти

Экономика

В Сирии состоялся экспорт сырой нефти после 14-летнего перерыва. Из порта Тартус отправили 600 000 баррелей сырой нефти. 

Двухкорпусный нефтяной танкер
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License
Двухкорпусный нефтяной танкер

Груз выкуплен международной компанией B Serve Energy, которая связана с BB Energy. 

Большинство месторождений находятся на северо-востоке Сирии, в районах, контролируемых курдами. Несмотря на начавшиеся поставки нефти в Дамаск, отношения ухудшились из-за обеспокоенности правами меньшинств.

После выполнения указа президента Дональда Трампа в июне по снятию санкций американские компании начали разрабатывать планы по освоению сирийских месторождений нефти и газа.

Сирия подписала меморандум о взаимопонимании на 800 миллионов долларов с DP World для развития и управления многофункциональным терминалом в Тартусе, отменив предыдущий договор с российской компанией.

Уточнения

Тарту́с — второй по величине портовый город в Сирии после Латакии, административный центр мухафазы Тартус.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
