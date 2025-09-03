Москва и Петербург в шоке: теперь регионы догоняют по доходам креативщиков

В последние годы креативный сектор экономики уверенно закрепляется среди наиболее перспективных и доходных сфер занятости. Новое исследование "СберАналитики", приуроченное к X Восточному экономическому форуму, демонстрирует: зарплаты специалистов творческих профессий растут значительно быстрее среднероссийских показателей и формируют устойчивый тренд в развитии предпринимательства.
По данным исследования, к середине 2025 года средний доход работников креативных индустрий составил 132,3 тыс. рублей в месяц. Это сразу на 16,3% больше, чем год назад, и почти на 38% превышает общероссийский показатель, который сегодня равен 96 тыс. рублей. Такая динамика позволяет говорить о том, что профессии в сфере творчества и инноваций становятся не просто востребованными, но и по-настоящему высокодоходными.
"Зарплаты в креативных индустриях динамично растут, а сам этот высокодоходный сегмент стимулирует предпринимательскую активность в стране", — отмечается в исследовании.
Наибольшие заработки специалистов креативного сектора традиционно фиксируются в крупнейших городах.
Очевидно, что именно крупные культурные и экономические центры формируют основной спрос на таланты в этой отрасли.
Эти показатели говорят о том, что региональные рынки постепенно начинают догонять столичные, формируя новые центры притяжения для специалистов творческих профессий.
Внутри самого сектора также есть различия. Наибольший доход приносят профессии, связанные с цифровыми технологиями и современными медиа.
Эти данные подтверждают: сферы, в которых соединяются творчество и технологии, наиболее перспективны для профессионального роста.
Существенную роль играет и возраст. Работники 35-44 лет зарабатывают в среднем 160,1 тыс. рублей, тогда как молодые специалисты до 24 лет получают лишь 88,7 тыс. рублей. Разрыв объясняется как уровнем опыта, так и накопленными компетенциями. При этом стартовые позиции для молодых работников всё же значительно выше среднероссийских зарплат.
Особенностью этого сектора является высокая доля занятости женщин. В среднем они составляют 57% сотрудников, что выше общероссийских показателей. Наибольшая доля — в сферах:
Это говорит о том, что креативные профессии открывают широкие возможности для представительниц разных поколений и формируют особую социальную структуру занятости.
Важным фактором роста становится участие малого и среднего бизнеса. Согласно исследованию, 36,7% специалистов креативного сектора работают именно в таких компаниях. Это обеспечивает гибкость, способствует созданию новых рабочих мест и стимулирует локальное предпринимательство. Именно благодаря этому креативные индустрии рассматриваются как один из драйверов развития экономики регионов.
"СберАналитика" использовала платформу "Мониторинг экономики региона", которая опирается на анонимизированные данные о потребительских привычках 111 млн клиентов и бизнес-показателях 6 млн компаний. Методология была дополнена информацией более чем из 70 источников, что позволило составить комплексную картину по стране и выявить ключевые тренды развития креативных индустрий.
Уточнения
Креати́вность (от лат. creatio — творчество) — умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов.
Креативные индустрии (Креативная экономика или экономика знаний) — особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности.
