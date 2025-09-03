Москва и Петербург в шоке: теперь регионы догоняют по доходам креативщиков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В последние годы креативный сектор экономики уверенно закрепляется среди наиболее перспективных и доходных сфер занятости. Новое исследование "СберАналитики", приуроченное к X Восточному экономическому форуму, демонстрирует: зарплаты специалистов творческих профессий растут значительно быстрее среднероссийских показателей и формируют устойчивый тренд в развитии предпринимательства.

Зарплаты выше средних по стране

По данным исследования, к середине 2025 года средний доход работников креативных индустрий составил 132,3 тыс. рублей в месяц. Это сразу на 16,3% больше, чем год назад, и почти на 38% превышает общероссийский показатель, который сегодня равен 96 тыс. рублей. Такая динамика позволяет говорить о том, что профессии в сфере творчества и инноваций становятся не просто востребованными, но и по-настоящему высокодоходными.

"Зарплаты в креативных индустриях динамично растут, а сам этот высокодоходный сегмент стимулирует предпринимательскую активность в стране", — отмечается в исследовании.

Лидеры по доходам

Наибольшие заработки специалистов креативного сектора традиционно фиксируются в крупнейших городах.

  1. Москва — 203,8 тыс. ₽/мес.
  2. Санкт-Петербург — 168 тыс. ₽/мес.
  3. Московская область — 163,1 тыс. ₽/мес.
  4. Севастополь — 139,8 тыс. ₽/мес.
  5. Новосибирск — 134,4 тыс. ₽/мес.

Очевидно, что именно крупные культурные и экономические центры формируют основной спрос на таланты в этой отрасли.

Где зарплаты растут быстрее всего

  1. Приморский край — +27,6%.
  2. Брянская область — +26,6%.
  3. Республика Коми — +24,4%.
  4. Тульская область — +22,7%.
  5. Свердловская область — +22%.

Эти показатели говорят о том, что региональные рынки постепенно начинают догонять столичные, формируя новые центры притяжения для специалистов творческих профессий.

Самые доходные направления

Внутри самого сектора также есть различия. Наибольший доход приносят профессии, связанные с цифровыми технологиями и современными медиа.

  1. Разработка ПО — 190,1 тыс. ₽.
  2. Музыкальная индустрия — 150,8 тыс. ₽.
  3. Дизайн — 140,5 тыс. ₽.
  4. Архитектура и урбанистика — 135,7 тыс. ₽.
  5. Кино и анимация — 116,3 тыс. ₽.

Эти данные подтверждают: сферы, в которых соединяются творчество и технологии, наиболее перспективны для профессионального роста.

Влияние возраста на доход

Существенную роль играет и возраст. Работники 35-44 лет зарабатывают в среднем 160,1 тыс. рублей, тогда как молодые специалисты до 24 лет получают лишь 88,7 тыс. рублей. Разрыв объясняется как уровнем опыта, так и накопленными компетенциями. При этом стартовые позиции для молодых работников всё же значительно выше среднероссийских зарплат.

Женщины в креативных индустриях

Особенностью этого сектора является высокая доля занятости женщин. В среднем они составляют 57% сотрудников, что выше общероссийских показателей. Наибольшая доля — в сферах:

  • культурно-зрелищная индустрия — 77,2%;
  • мода — 72,3%;
  • издательское дело — 69,2%;
  • гастрономия — 66,9%;
  • дизайн — 65,4%.

Это говорит о том, что креативные профессии открывают широкие возможности для представительниц разных поколений и формируют особую социальную структуру занятости.

Малый и средний бизнес как основа развития

Важным фактором роста становится участие малого и среднего бизнеса. Согласно исследованию, 36,7% специалистов креативного сектора работают именно в таких компаниях. Это обеспечивает гибкость, способствует созданию новых рабочих мест и стимулирует локальное предпринимательство. Именно благодаря этому креативные индустрии рассматриваются как один из драйверов развития экономики регионов.

Методология исследования

"СберАналитика" использовала платформу "Мониторинг экономики региона", которая опирается на анонимизированные данные о потребительских привычках 111 млн клиентов и бизнес-показателях 6 млн компаний. Методология была дополнена информацией более чем из 70 источников, что позволило составить комплексную картину по стране и выявить ключевые тренды развития креативных индустрий.

Уточнения

Креати́вность (от лат. creatio — творчество) — умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов.

Креативные индустрии (Креативная экономика или экономика знаний) — особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
