Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потрескавшиеся помидоры — сигнал SOS от огорода
Миллионер ограбил ребёнка на US Open и поплатился своей репутацией в мире бизнеса
Легенда Олимпийских игр продаёт свои золотые медали и бежит из США, чтобы начать всё сначала
Сливочная нежность на ложке: домашний сыр, от которого невозможно оторваться
Трансферная драма: Марсель теряет Гбохо, но готовит сюрприз
76 километров до трагедии: как активисты чуть не сорвали этап велогонки
Жадность на заправке — и машина страдает: когда желание сэкономить превращается в риск
Карцинское ущелье: Северная Осетия хранит водопад с идеальным кругом в скале
Три секретных врага вашей кухни: вот почему даже просторное помещение становится тесным

Телефон работает идеально, но его можно сдать как брак: парадокс новой реальности

2:45
Экономика

С сентября в России вводится новое правило: если на новом смартфоне нельзя установить RuStore или другие отечественные сервисы, покупатель сможет вернуть устройство как некачественный товар.

Смартфон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по госстроительству Артём Шейкин пояснил, что это право закреплено законодательно.

Тем временем в Роспотребнадзоре сообщили, что пока ни одной жалобы по этому поводу не поступало. Но если такие обращения появятся, специалисты готовы подключиться и помочь.

"В настоящее время в Роспотребнадзор таких жалоб не поступало. В то же время, если обращения поступят, сотрудники ведомства готовы оказать всестороннюю помощь в разрешении проблемных вопросов", — сообщили в пресс-службе.

Как подготовиться заранее

Ведомство рекомендует не торопиться с покупкой и заранее уточнять, какие магазины приложений и сервисы поддерживает смартфон. Чтобы при необходимости оформить претензию, нужно сохранить:

  • кассовый и товарный чеки,
  • договор, упаковку и инструкции,
  • скриншоты ошибок при установке приложений.

Алгоритм действий при проблемах

Если смартфон всё же оказался "несовместимым", Роспотребнадзор советует действовать поэтапно.

  1. Обратиться к продавцу или официальному представителю с письменной претензией. В ней нужно описать дефект и указать требование — ремонт, замена, возврат или снижение цены.
  2. Если продавец отказал или проигнорировал обращение — подавать жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора или через официальный сайт, приложив копии чеков, переписки, фото и текст претензии.

"При проблеме сначала обращайтесь к продавцу или официальному представителю производителя с письменной претензией (описание дефекта, требование: ремонт, замена, возврат, соразмерное снижение цены). Если продавец откажет или не исполнит требование — подавайте обращение в территориальный орган Роспотребнадзора или через официальный сайт. В обращении приложите копии чеков, переписки, фото/скриншоты и текст претензии", — уточнили в ведомстве.

Если спор затянулся

В сложных ситуациях покупатель может:

  • обратиться в суд для защиты своих прав;
  • заказать независимую экспертизу, чтобы подтвердить, что устройство действительно не соответствует требованиям.

Покупателям стоит быть внимательными при выборе смартфона и сохранять все документы на случай споров. А если проблемы всё же возникнут, закон и Роспотребнадзор дают чёткий алгоритм защиты прав.

Уточнения

Парадо́кс (др.-греч. παράδοξος — "неожиданный; странный", от др.-греч. παρα — "против, вопреки" и др.-греч. δόξα — "мнение; представление; предположение") в широком смысле — высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу (зачастую лишь при поверхностном понимании).

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Экономика и бизнес
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Трансферная драма: Марсель теряет Гбохо, но готовит сюрприз
76 километров до трагедии: как активисты чуть не сорвали этап велогонки
Жадность на заправке — и машина страдает: когда желание сэкономить превращается в риск
Карцинское ущелье: Северная Осетия хранит водопад с идеальным кругом в скале
Телефон работает идеально, но его можно сдать как брак: парадокс новой реальности
Три секретных врага вашей кухни: вот почему даже просторное помещение становится тесным
Священник раскрыл правду: что случилось с храмом, который строила Бузова
Овощи с вашей тарелки могут отравить собаку: полный список запрещённых продуктов
Жёлтые листья — ещё не приговор: огурцы можно заставить плодоносить дальше
Арбуз после заката: что на самом деле произойдёт с вашим телом, если съесть кусочек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.