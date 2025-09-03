Телефон работает идеально, но его можно сдать как брак: парадокс новой реальности

С сентября в России вводится новое правило: если на новом смартфоне нельзя установить RuStore или другие отечественные сервисы, покупатель сможет вернуть устройство как некачественный товар.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по госстроительству Артём Шейкин пояснил, что это право закреплено законодательно.

Тем временем в Роспотребнадзоре сообщили, что пока ни одной жалобы по этому поводу не поступало. Но если такие обращения появятся, специалисты готовы подключиться и помочь.

"В настоящее время в Роспотребнадзор таких жалоб не поступало. В то же время, если обращения поступят, сотрудники ведомства готовы оказать всестороннюю помощь в разрешении проблемных вопросов", — сообщили в пресс-службе.

Как подготовиться заранее

Ведомство рекомендует не торопиться с покупкой и заранее уточнять, какие магазины приложений и сервисы поддерживает смартфон. Чтобы при необходимости оформить претензию, нужно сохранить:

кассовый и товарный чеки,

договор, упаковку и инструкции,

скриншоты ошибок при установке приложений.

Алгоритм действий при проблемах

Если смартфон всё же оказался "несовместимым", Роспотребнадзор советует действовать поэтапно.

Обратиться к продавцу или официальному представителю с письменной претензией. В ней нужно описать дефект и указать требование — ремонт, замена, возврат или снижение цены. Если продавец отказал или проигнорировал обращение — подавать жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора или через официальный сайт, приложив копии чеков, переписки, фото и текст претензии.

"При проблеме сначала обращайтесь к продавцу или официальному представителю производителя с письменной претензией (описание дефекта, требование: ремонт, замена, возврат, соразмерное снижение цены). Если продавец откажет или не исполнит требование — подавайте обращение в территориальный орган Роспотребнадзора или через официальный сайт. В обращении приложите копии чеков, переписки, фото/скриншоты и текст претензии", — уточнили в ведомстве.

Если спор затянулся

В сложных ситуациях покупатель может:

обратиться в суд для защиты своих прав;

заказать независимую экспертизу, чтобы подтвердить, что устройство действительно не соответствует требованиям.

Покупателям стоит быть внимательными при выборе смартфона и сохранять все документы на случай споров. А если проблемы всё же возникнут, закон и Роспотребнадзор дают чёткий алгоритм защиты прав.

Уточнения

