Телефон работает идеально, но его можно сдать как брак: парадокс новой реальности

С сентября в России вводится новое правило: если на новом смартфоне нельзя установить RuStore или другие отечественные сервисы, покупатель сможет вернуть устройство как некачественный товар.
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по госстроительству Артём Шейкин пояснил, что это право закреплено законодательно.
Тем временем в Роспотребнадзоре сообщили, что пока ни одной жалобы по этому поводу не поступало. Но если такие обращения появятся, специалисты готовы подключиться и помочь.
"В настоящее время в Роспотребнадзор таких жалоб не поступало. В то же время, если обращения поступят, сотрудники ведомства готовы оказать всестороннюю помощь в разрешении проблемных вопросов", — сообщили в пресс-службе.
Ведомство рекомендует не торопиться с покупкой и заранее уточнять, какие магазины приложений и сервисы поддерживает смартфон. Чтобы при необходимости оформить претензию, нужно сохранить:
Если смартфон всё же оказался "несовместимым", Роспотребнадзор советует действовать поэтапно.
"При проблеме сначала обращайтесь к продавцу или официальному представителю производителя с письменной претензией (описание дефекта, требование: ремонт, замена, возврат, соразмерное снижение цены). Если продавец откажет или не исполнит требование — подавайте обращение в территориальный орган Роспотребнадзора или через официальный сайт. В обращении приложите копии чеков, переписки, фото/скриншоты и текст претензии", — уточнили в ведомстве.
В сложных ситуациях покупатель может:
Покупателям стоит быть внимательными при выборе смартфона и сохранять все документы на случай споров. А если проблемы всё же возникнут, закон и Роспотребнадзор дают чёткий алгоритм защиты прав.
