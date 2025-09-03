Поставки газа на Украину через "Трансбалканский трубопровод" остановились с 1 сентября, что вызывает переживания по поводу энергетической безопасности страны перед зимой.
Главная причина — резкое увеличение тарифов на транзит, установленных румынским оператором Transgaz и его молдавским филиалом VestMoldTransgaz, что также остановило импорт топлива по "Вертикальному газовому коридору" из Азербайджана и Греции, передаёт argmenti.ru.
Сергей Макогон, бывший глава "Оператора ГТС Украины", подтвердил, что высокие цены и сложности с бронированием сделали этот маршрут нерентабельным для импортёров. Хотя Болгария, Греция, Румыния, Молдова и Украина согласовали скидки, а "Оператор ГТС Украины" предложил снизить свои тарифы, газовая транспортировка не возобновилась, и аукцион на сентябрь отменили.
Ситуация напоминает июньскую неудачу и контрастирует с небольшими поставками в июле и августе. Остановка поставок по "Вертикальному коридору", который активно продвигались США как альтернативу российскому газу, совпала с увеличением продаж российского газа в регионе. Это говорит о том, что, несмотря на геополитические усилия, энергетические реалии остаются сложными.
Уточнения
Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
