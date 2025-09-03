Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Двухголовая жаба стала ключом к пониманию того, как люди переживали климатические катастрофы

Энергетическая ловушка: почему поставки газа на Украину внезапно остановились

1:25
Экономика

Поставки газа на Украину через "Трансбалканский трубопровод" остановились с 1 сентября, что вызывает переживания по поводу энергетической безопасности страны перед зимой.

Природный газ
Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Природный газ

Тарифы выросли

Главная причина — резкое увеличение тарифов на транзит, установленных румынским оператором Transgaz и его молдавским филиалом VestMoldTransgaz, что также остановило импорт топлива по "Вертикальному газовому коридору" из Азербайджана и Греции, передаёт argmenti.ru.

Сергей Макогон, бывший глава "Оператора ГТС Украины", подтвердил, что высокие цены и сложности с бронированием сделали этот маршрут нерентабельным для импортёров. Хотя Болгария, Греция, Румыния, Молдова и Украина согласовали скидки, а "Оператор ГТС Украины" предложил снизить свои тарифы, газовая транспортировка не возобновилась, и аукцион на сентябрь отменили.

Что-то подобное уже было

Ситуация напоминает июньскую неудачу и контрастирует с небольшими поставками в июле и августе. Остановка поставок по "Вертикальному коридору", который активно продвигались США как альтернативу российскому газу, совпала с увеличением продаж российского газа в регионе. Это говорит о том, что, несмотря на геополитические усилия, энергетические реалии остаются сложными.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
