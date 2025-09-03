Перелёт туда и обратно: бизнес-туризм бьёт рекорды по ценам на авиабилеты на ВЭФ-2025

На этом году Восточный экономический форум самый дорогой авиабилет был продан за 671 тыс. рублей.
Эта сумма была уплачена за перелёт из Москвы во Владивосток бизнес-классом туда и обратно. Информацию предоставила компания "Аэроклуб", которая является лидером в области делового туризма.
Самый дорогой билет купила компания из финансово-кредитного сектора. Средняя стоимость авиабилета бизнес-класса в одну сторону составила 308 тыс. рублей, что на 13% больше, чем в 2024 году.
А билеты эконом-класса для бизнес-туристов также подорожали: в среднем они стоили 44,5 тыс. рублей, что на 24% выше уровня прошлого года. Примечательно, что почти четверть всех перелётов была выполнена в бизнес-классе, а 60% делегатов направились на форум из Москвы. Основное количество международных делегатов прибыло из Китая, сообщает ТАСС.
Уточнения
Форум (мероприятие) — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.
