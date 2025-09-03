Российские платежи в Индию летят со скоростью света: вот как это работает

На встрече в рамках Восточного экономического форума Александр Ведяхин, первый зампред правления Сбера, рассказал, что более 60% платежей из России в Индию проходят менее чем за 10 минут.

Он подчеркнул важность высокой скорости платежей для успешного бизнеса. Ведяхин также отметил, что для развития международной торговли необходимо поддерживать бизнес, предлагая помощь в поиске поставщиков, переговорах и гибких финансовых инструментах. Сбер предоставляет такие услуги в рамках проекта Business Development, сообщает Газета.Ru.

Он добавил, что банк также заботится о частных клиентах, позволяя им удобно переводить деньги в Индию через приложение "СберБанк Онлайн". Недавно появилась возможность оплачивать обучение индийских студентов в российских вузах. Кроме того, Сбер работает над внедрением безналичной оплаты для туристов из Индии и России.

