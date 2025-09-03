Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садовые враги сдаются без боя — стоит лишь правильно использовать чеснок
Советский хит без легенды: почему салат хряпа стал любимцем Брежнева
Влага на стёклах превращает дорогу в рулетку: как скрытая неисправность повышает риск аварии
Красивые руки за месяц: простые упражнения, которые действительно работают и дают результат
Рельеф начинается не со сцены, а с режима: как убрать жир и сохранить мышцы на сушке
Туристы ликуют — Китай отменил визы: вот когда можно паковать чемоданы
Микроскопические водоросли запускают радиоактивный лифт — металл поднимается всё выше по пищевой цепи
Развелись, но загадка осталась: экс-жена Ефремова метко осадила журналистов
Небесная армада ВС РФ расширяется стремительно, скрывая лайфхаки космической мощи

Российские платежи в Индию летят со скоростью света: вот как это работает

1:02
Экономика

На встрече в рамках Восточного экономического форума Александр Ведяхин, первый зампред правления Сбера, рассказал, что более 60% платежей из России в Индию проходят менее чем за 10 минут.

Мужчина в синей рубашке за столом печатает на ноутбуке
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в синей рубашке за столом печатает на ноутбуке

Он подчеркнул важность высокой скорости платежей для успешного бизнеса. Ведяхин также отметил, что для развития международной торговли необходимо поддерживать бизнес, предлагая помощь в поиске поставщиков, переговорах и гибких финансовых инструментах. Сбер предоставляет такие услуги в рамках проекта Business Development, сообщает Газета.Ru.

Он добавил, что банк также заботится о частных клиентах, позволяя им удобно переводить деньги в Индию через приложение "СберБанк Онлайн". Недавно появилась возможность оплачивать обучение индийских студентов в российских вузах. Кроме того, Сбер работает над внедрением безналичной оплаты для туристов из Индии и России.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Садоводство, цветоводство
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода
Садоводство, цветоводство
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Плевок, который сильнее клыков: почему хищники бегут от верблюдов
Эти упражнения делают пресс сильным и заметным, а тело — более лёгким и уверенным в движении
Думаете, что этот напиток решит проблему усталости? Вот чем это может обернуться
Кремль о словах Трампа: никаких тайных союзов не существует
Лобби или дружба? Почему Вашингтон заставляет Европу отказаться от выгодной нефти
Машина почти не ездила, а масло уже старое: как время работает против водителя
Пустая грядка — рай для вредителей: что сделать сейчас, чтобы не пожалеть весной
Компот цвета янтаря: почему белая смородина удивляет даже гурманов
Замедлить время, выключив триггер: новая стратегия терапии может стать главным антиэйдж-ходом десятилетия
Новые бомбы, старая игра: почему Москва не видит угрозы в украинских УМПК
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.