1:17
Экономика

Американская нефть обходится европейцам значительно дороже, чем российская, поэтому давление США на ЕС является лоббированием. Об этом Pravda.Ru заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Игорь Ананских, комментируя требование администрации президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти.

Нефте добыча
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нефте добыча

Ранее The New York Post со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа хочет, чтобы европейские страны прекратили покупать нефть из России и присоединились к предложенным санкциям.

Ананских подчеркнул, что такая политика направлена исключительно на поддержку американского бизнеса.

"Американская нефть обходится значительно дорого для европейцев, потому что у нее выше стоимость добычи, логистика. Для европейского потребителя это очень дорого", — отметил депутат.

По его словам, на фоне российской нефти этот вариант выглядит особенно невыгодным.

Он добавил, что европейским политикам стоит задуматься, в чьих интересах они действуют.

"Евролидеры должны выбрать, что для них важнее, свои граждане или американский президент", — подчеркнул депутат.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
