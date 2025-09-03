Взять ипотеку сегодня или подождать год? Ответ удивит даже оптимистов

В настоящее время оформление ипотеки нецелесообразно для тех, кто не попадает под льготные программы, лучше подождать минимум год. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала экономист Татьяна Куликова.
"Сейчас очень сильный оптимизм по поводу того, что Центробанк начнет снижать ставку, и многие думают, что ипотеку можно взять под высокий процент и перекредитоваться через полгода. Но этого не будет", — отметила эксперт, ссылаясь на данные об инфляции и об укреплении рубля в первой половине года.
По ее словам, резкое снижение ставки маловероятно, однако льготную ипотеку можно оформлять и в текущих условиях.
"Рассчитывать на быстрое смягчение денежно-кредитной политики в перспективе ближайшего года не стоит. Если оно и будет, то очень медленно, постепенно и осторожно, однако льготную ипотеку можно оформлять уже сейчас", — подчеркнула Куликова.
Экономист объяснила, когда условия по ипотеке могут стать более привлекательными.
"Условия будут лучше, когда станет понятно, будет ли следующая волна инфляции. Сейчас публикуют основные направления денежно-кредитной политики, но они могут быть слишком оптимистичными. Поэтому спешить с обычной ипотекой не стоит — если есть возможность подождать год, лучше это сделать", — заключила эксперт.
