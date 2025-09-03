Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никто не догадается, что это трикотаж: брюки, которые делают осень стильной и мягкой
Афон напротив: где на Ситонии найти идеальный семейный пляж
Развеиваем мифы: как часто ходить в зал, чтобы мышцы росли, а не болели
Преданная, как собака, и безопасная для аллергиков: эти породы кошек покоряют сердца миллионов
Скрытый враг в стакане молока: привычный продукт превращается в источник смертельной инфекции
Стоцкая показала подросшего сына, который похож на Киркорова больше, чем сам Киркоров
Говядина тает во рту, как в мишленовском ресторане: для этого не нужен талант, а специя
Ипотечный капкан захлопнулся? Раскрыта реальная альтернатива для россиян
Как найти лучшие наушники и не переплатить: простой тест перед покупкой

Гениальный денежный метод: как родителям можно формировать финансовое будущее своих детей

1:38
Экономика

Эксперт проекта НИФИ Минфина "Моифинансы.рф" Алексей Родин заявил, что родители часто забывают обучать детей обращениям с деньгами, сосредоточившись на спорте, учёбе или творчестве.

Взрослые в отпуске играют с детьми
Фото: Национальный институт рака (NCI) by Билл Брэнсон (фотограф) is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain
Взрослые в отпуске играют с детьми

Карманные деньги 

Он рекомендовал выдавать детям "карманные деньги", которые не зависят от оценок или поведения. Эти деньги могут использоваться для мелких расходов и накоплений на цели. Родин объяснил, что такая "безусловная зарплата" поможет детям научиться управлять своими финансами — покупать канцтовары, сладости и билеты в кино, а также откладывать деньги на свои важные цели, пишет Газета.Ru.

По мере взросления размер карманных денег будет увеличиваться, так как ребёнок сможет самостоятельно покрывать больше обязательных трат. Родителям стоит мягко контролировать траты и помогать направлять ребёнка, напоминая об обязательных расходах и целях.

Постановка целей

Он предложил вместе с ребенком ставить минимум две цели: краткосрочную (до полугода) и долгосрочную (от одного до трех лет и более). Для краткосрочных целей подходят прозрачные копилки или банковские счета, а для долгосрочных — брокерские счета с инвестициями в надёжные ценные бумаги.

Личный пример родителей

Родин также подчеркнул важность личного примера, отмечая, что родители должны сами разбираться в базовых принципах финансов и обсуждать их с детьми. По его словам, со временем инвестиции станут для ребенка такой же привычкой, как чистка зубов.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Еда и рецепты
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Последние материалы
Время тренировок: как индивидуальные биоритмы влияют на ваш прогресс
179 рублей за счастье: Абрау-Дюрсо и Коровка из Кореновки готовят десертный хит
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Экзамен по вождению станет другим: что ждёт учеников автошкол с марта 2026 года
Ужасная болезнь древности: находка в Сан-Паулу изменила представление о здоровье динозавров
Тамариски, шезлонги и закаты: где на Саламине найти песок и безопасное море для детей
Хозяева убивают кошек избытком любви: как заботливое кормление сокращает жизнь питомца
Рискуете здоровьем и имуществом: почему спать с телефоном под подушкой опасно
Когда кофе маскируется под простуду: симптомы, которые сбивают с толку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.