Гениальный денежный метод: как родителям можно формировать финансовое будущее своих детей

Эксперт проекта НИФИ Минфина "Моифинансы.рф" Алексей Родин заявил, что родители часто забывают обучать детей обращениям с деньгами, сосредоточившись на спорте, учёбе или творчестве.

Карманные деньги

Он рекомендовал выдавать детям "карманные деньги", которые не зависят от оценок или поведения. Эти деньги могут использоваться для мелких расходов и накоплений на цели. Родин объяснил, что такая "безусловная зарплата" поможет детям научиться управлять своими финансами — покупать канцтовары, сладости и билеты в кино, а также откладывать деньги на свои важные цели, пишет Газета.Ru.

По мере взросления размер карманных денег будет увеличиваться, так как ребёнок сможет самостоятельно покрывать больше обязательных трат. Родителям стоит мягко контролировать траты и помогать направлять ребёнка, напоминая об обязательных расходах и целях.

Постановка целей

Он предложил вместе с ребенком ставить минимум две цели: краткосрочную (до полугода) и долгосрочную (от одного до трех лет и более). Для краткосрочных целей подходят прозрачные копилки или банковские счета, а для долгосрочных — брокерские счета с инвестициями в надёжные ценные бумаги.

Личный пример родителей

Родин также подчеркнул важность личного примера, отмечая, что родители должны сами разбираться в базовых принципах финансов и обсуждать их с детьми. По его словам, со временем инвестиции станут для ребенка такой же привычкой, как чистка зубов.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



