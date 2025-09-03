179 рублей за счастье: Абрау-Дюрсо и Коровка из Кореновки готовят десертный хит

Группы компаний "Абрау-Дюрсо" и "Ренна" (известна своими брендами "Коровка из Кореновки" и "Алексеевское") запускают совместный продукт — мороженое со вкусом игристого вина.
Первую партию составят 80 тысяч штук, а рекомендованная розничная цена будет 179 рублей 90 копеек. В пресс-релизе сообщается, что новинка представляет собой сливочный пломбир в хрустящей глазури из бельгийского шоколада, дополненный вкусом игристого вина от "Абрау-Дюрсо". И, что важно, алкоголя в продукте нет.
Мороженое будет доступно по всей России, включая фирменные магазины винодельческой компании в центральных и южных регионах страны, пишет "Агроэксперт".
Уточнения
Пломбир (фр. glace plombières от французского города Пломбьер-ле-Бен) — сливочное мороженое, приготовленное из цельного молока или сливок с повышенным количеством молочного жира, яиц, с ароматическими и вкусовыми добавками (ваниль, миндальная эссенция; шоколад, орехи, фрукты). Несмотря на французское происхождение, мороженое-пломбир широко распространено на постсоветском пространстве.
