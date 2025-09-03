Россия в выигрыше: пошлины Трампа вызвали парадоксальный рост поставок нефти

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии планов по снижению 50-процентных пошлин против Индии, введённых из-за закупок российской нефти.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Нефтевышка

В выступлении в Белом доме он подчеркнул, что несмотря на хорошие отношения с Нью-Дели, торговые отношения долгое время были односторонними. Индия применяла стопроцентные пошлины на американские товары, а США не отвечали адекватными мерами.

Трамп отметил, что Вашингтон "по глупости" не реагировал на такие действия.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что пошлины Трампа повлияли на поставки российской нефти, увеличив объём еженедельных поставок сырой нефти из российских портов на 770 тысяч баррелей в день.

Данные меры стали частью более широкой торговой политики, направленной на защиту американских экономических интересов.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

