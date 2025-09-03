Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российских школьников хотят одеть в цвета флага: обсуждается единая спортивная форма
Вьетнам рушит ожидания: как древние традиции и современный хаос сплетаются в одно целое
Взять ипотеку сегодня или подождать год? Ответ удивит даже оптимистов
Ремонт без бригады и бетономешалки: дачные дорожки можно обновить своими руками
Ввезли авто из-за рубежа, а поставить на учёт не можете? Как не стать жертвой мошенников
Лето закончилось — тело в шоке: как вернуть форму и не сорваться
Привычные протеиновые чемпионы уступают пальму первенства — белковый рейтинг раскрывает неожиданных фаворитов
Обувь с принтом и кимоно: Собчак оценила преображение главы Wildberries Ким
Молнии переписывают правила атмосферы: грозы оказываются тайными фабриками смога

Россия в выигрыше: пошлины Трампа вызвали парадоксальный рост поставок нефти

0:56
Экономика

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии планов по снижению 50-процентных пошлин против Индии, введённых из-за закупок российской нефти.

Нефтевышка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нефтевышка

В выступлении в Белом доме он подчеркнул, что несмотря на хорошие отношения с Нью-Дели, торговые отношения долгое время были односторонними. Индия применяла стопроцентные пошлины на американские товары, а США не отвечали адекватными мерами.

Трамп отметил, что Вашингтон "по глупости" не реагировал на такие действия.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что пошлины Трампа повлияли на поставки российской нефти, увеличив объём еженедельных поставок сырой нефти из российских портов на 770 тысяч баррелей в день.

Данные меры стали частью более широкой торговой политики, направленной на защиту американских экономических интересов.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Принц, забытый на 4500 лет, возвращается из песков: что скрыла гробница в Саккаре
Наука и техника
Принц, забытый на 4500 лет, возвращается из песков: что скрыла гробница в Саккаре
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Ввезли авто из-за рубежа, а поставить на учёт не можете? Как не стать жертвой мошенников
Лето закончилось — тело в шоке: как вернуть форму и не сорваться
Россия в выигрыше: пошлины Трампа вызвали парадоксальный рост поставок нефти
Привычные протеиновые чемпионы уступают пальму первенства — белковый рейтинг раскрывает неожиданных фаворитов
Обувь с принтом и кимоно: Собчак оценила преображение главы Wildberries Ким
Молнии переписывают правила атмосферы: грозы оказываются тайными фабриками смога
Остекление, которое меняет всё: что на самом деле даёт лоджия с окнами
Новая линия фронта: Трамп хочет, чтобы Европа ударила по России экономикой
Похудение с риском для жизни: диеты, которые разрушают организм
Домашний уход, который дарит ногам второе дыхание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.