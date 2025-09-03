Новая реальность IT: российские компании урезали расходы

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году почти треть (29%) российских компаний сократила бюджеты на IT, причем в ключевых отраслях, таких как нефтегазохимия, машиностроение и транспорт, расходы были урезаны на 10-40%.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина у компьютера

Причины сокращений

Такая динамика обусловлена:

нехваткой средств в отдельных секторах экономики;

снижением спроса;

жёсткими ограничениями по финансированию госзаказа;

неплатежами за отгруженную продукцию (особенно затронуло машиностроителей).

Структура расходов на IT

В текущих условиях 70-80% IT-бюджетов направляется на поддержание существующей инфраструктуры, в то время как новые проекты либо замораживаются, либо переводятся в арендную модель.

Исключения: рост инвестиций

Несмотря на это, 36% компаний, в основном из банковского сектора и ретейла, нарастили инвестиции в IT, что связано с необходимостью выполнения регуляторных требований и усиления мер безопасности. У 35% респондентов расходы остались неизменными.

Главный вызов — импортозамещение

Главной проблемой для 53% опрошенных стал поиск и внедрение импортозамещающих отечественных решений, что не только увеличивает нагрузку на бюджет, но зачастую приводит к приобретению менее качественных продуктов по более высоким ценам, пишет РБК.

Кибератаки

Вторым по значимости сдерживающим фактором (41%) были названы кибератаки, требующие серьёзных вложений в защиту данных. Дефицит кадров, из-за которого компаниям приходится переплачивать для удержания опытных сотрудников, отметили 40% участников опроса.