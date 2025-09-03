Новая реальность IT: российские компании урезали расходы

В 2025 году почти треть (29%) российских компаний сократила бюджеты на IT, причем в ключевых отраслях, таких как нефтегазохимия, машиностроение и транспорт, расходы были урезаны на 10-40%.
Такая динамика обусловлена:
В текущих условиях 70-80% IT-бюджетов направляется на поддержание существующей инфраструктуры, в то время как новые проекты либо замораживаются, либо переводятся в арендную модель.
Несмотря на это, 36% компаний, в основном из банковского сектора и ретейла, нарастили инвестиции в IT, что связано с необходимостью выполнения регуляторных требований и усиления мер безопасности. У 35% респондентов расходы остались неизменными.
Главной проблемой для 53% опрошенных стал поиск и внедрение импортозамещающих отечественных решений, что не только увеличивает нагрузку на бюджет, но зачастую приводит к приобретению менее качественных продуктов по более высоким ценам, пишет РБК.
Вторым по значимости сдерживающим фактором (41%) были названы кибератаки, требующие серьёзных вложений в защиту данных. Дефицит кадров, из-за которого компаниям приходится переплачивать для удержания опытных сотрудников, отметили 40% участников опроса.
Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?