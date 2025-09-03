Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дональд Трамп разбогател на $5 миллиардов всего за одну ночь

0:42
Экономика

Состояние президента США Дональда Трампа увеличилось более чем на $5 млрд за сутки после начала торгов токеном WLFI.

Дональд Трамп
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дональд Трамп

Согласно данным The Wall Street Journal, 1 сентября токен торговался по цене около $0,3.

В публикации отмечается, что WLFI стал самым ценным активом в портфеле Трампа, превзойдя по стоимости его недвижимость.

Ранее на фоне встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске мемкоин TRUMP показал рост более чем на 3%, достигнув пикового значения $9,27 вечером 15 августа.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Дональд Трамп разбогател на $5 миллиардов всего за одну ночь
