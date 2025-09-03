Газовый шёлковый путь: Китай и Россия строят новый энергетический мост

Соглашение России и Китая о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" отражает углубление стратегического партнёрства между странами и важный сдвиг на мировом газовом рынке.
Как сообщает Financial Times, данный газопровод может стать самым мощным в Евразии и предоставит Китаю альтернативу импорту сжиженного природного газа из США, Катара и Австралии.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил подписание меморандума о строительстве "Силы Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию под названием "Союз Восток".
Этот проект усилит энергетическую безопасность Китая и диверсифицирует экспортные маршруты России в условиях перестройки глобальных энергопотоков.
Уточнения
«Сила Сибири — 2» (ранее — «Алтай») — проектируемый магистральный газопровод между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Там он может соединиться с китайским газопроводом «Запад — Восток», по которому газ дойдёт до Шанхая.
