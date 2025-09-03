Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электромобили тонут в собственных обещаниях: почему будущее без бензина застопорилось
Тарелка против сонливости: осенний рацион, который работает лучше кофе
Лазурная бездна между Чечнёй и Дагестаном: место, где можно поймать форель и легенду одновременно
Искусственный интеллект заглянул в душу животных: эмоции теперь можно услышать — и это только начало
1,8 миллиона лет назад: новая находка на Кавказе раскрыла тайну древнейших миграций Homo erectus
Волшебство на кухне: кремовая карамель по бабушкиному рецепту — вкус, который помнишь всю жизнь
Океан становится кислотой: почему даже акулы не выдерживают перемен
Тело скажет правду: 4 теста с собственным весом раскроют секреты вашей силы после 40 лет
Шея стареет быстрее лица — вот какие процедуры действительно помогают

В шаге от триллиона: Польша штурмует ворота G20

0:55
Экономика

Польша официально обратилась к США с просьбой предоставить ей приглашение в "Группу двадцати", поскольку страна достигла статуса экономики-триллионера.

Флаг
Фото: wikimapia by Mateusz War, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, этот вопрос обсуждали на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Майами. Он отметил, что Польша имеет полное право на участие, так как является одной из 20 крупнейших экономик мира и представляет собой политический и интеллектуальный аргумент.

Основанием для этой заявки стали свежие данные Международного валютного фонда, согласно которым ВВП Польши в 2025 году достигнет 980 миллиардов долларов.

Самым маленьким участником G20 в настоящее время является Южная Африка с экономикой около 410 миллиардов долларов, согласно РИАМО.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Садоводство, цветоводство
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Последние материалы
Искусственный интеллект заглянул в душу животных: эмоции теперь можно услышать — и это только начало
1,8 миллиона лет назад: новая находка на Кавказе раскрыла тайну древнейших миграций Homo erectus
Волшебство на кухне: кремовая карамель по бабушкиному рецепту — вкус, который помнишь всю жизнь
В шаге от триллиона: Польша штурмует ворота G20
Океан становится кислотой: почему даже акулы не выдерживают перемен
Тело скажет правду: 4 теста с собственным весом раскроют секреты вашей силы после 40 лет
Шея стареет быстрее лица — вот какие процедуры действительно помогают
Снести стену или оставить как есть: когда необходимо объединение санузла
Урожай под угрозой: капуста треснет, если опоздать всего на пару дней
Новые кроссоверы дешевле 1,8 млн: список машин, которые ещё можно урвать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.