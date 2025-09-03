В шаге от триллиона: Польша штурмует ворота G20

Польша официально обратилась к США с просьбой предоставить ей приглашение в "Группу двадцати", поскольку страна достигла статуса экономики-триллионера.

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, этот вопрос обсуждали на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Майами. Он отметил, что Польша имеет полное право на участие, так как является одной из 20 крупнейших экономик мира и представляет собой политический и интеллектуальный аргумент.

Основанием для этой заявки стали свежие данные Международного валютного фонда, согласно которым ВВП Польши в 2025 году достигнет 980 миллиардов долларов.

Самым маленьким участником G20 в настоящее время является Южная Африка с экономикой около 410 миллиардов долларов, согласно РИАМО.

