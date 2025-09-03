В шаге от триллиона: Польша штурмует ворота G20

Польша официально обратилась к США с просьбой предоставить ей приглашение в "Группу двадцати", поскольку страна достигла статуса экономики-триллионера.
По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, этот вопрос обсуждали на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Майами. Он отметил, что Польша имеет полное право на участие, так как является одной из 20 крупнейших экономик мира и представляет собой политический и интеллектуальный аргумент.
Основанием для этой заявки стали свежие данные Международного валютного фонда, согласно которым ВВП Польши в 2025 году достигнет 980 миллиардов долларов.
Самым маленьким участником G20 в настоящее время является Южная Африка с экономикой около 410 миллиардов долларов, согласно РИАМО.
Уточнения
Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
