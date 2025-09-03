50 квадратных метров мечты: почему ипотека стала недостижимой для многих семей

Экономика

Эксперты центра "Аналитика. Бизнес. Право" пришли к выводу, что в 41 регионе России, включая Крым, Краснодарский край и Калининградскую область, среднестатистическая семья не может позволить себе ипотеку на квартиру в 50 кв. м.

Причиной является дисбаланс между ценами на жилье и доходами населения, а также ограничения по сумме кредита. Наиболее доступна "Семейная ипотека" в северных и дальневосточных регионах с высокими зарплатами, а также в регионах с благоприятным соотношением зарплат и цен на жилье и в субъектах с особыми экономическими условиями, пишут Известия.

