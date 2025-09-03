Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Штеффен Котре, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии", заявил, что правительству Германии следовало бы добиваться компенсации от тех, кто несет ответственность за взрывы на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Однако, по его мнению, это маловероятно.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Котре подчеркнул, что Берлин, скорее всего, продолжит поддерживать Украину, несмотря на появляющиеся данные об организаторах диверсии. Он считает, что федеральное правительство больше заинтересовано в нанесении максимального ущерба России и, следовательно, вряд ли признает диверсию террористическим актом.

По мнению депутата, признание теракта позволило бы потребовать компенсацию с виновной стороны, но немецкие власти на это не пойдут. Ранее сообщалось об аресте в Италии по немецкому ордеру украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в организации подрыва "Северных потоков". СМИ писали о его роли руководителя группы водолазов, осуществивших диверсию. Кузнецов отрицает свою вину. Киев также отрицает свою причастность, в то время как Владимир Путин назвал версию об участии украинцев "чушью", обвинив "англосаксов".

Уточнения

Компенсация в трудовом праве — денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей. Например, компенсация при увольнении.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
