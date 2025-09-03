Тайный драйвер прогресса: что заставляет малые техкомпании расти как на дрожжах

В течение ближайшего десятилетия малые технологические фирмы (МТФ) имеют потенциал стать ключевыми игроками в высокотехнологичных отраслях. Такое мнение высказал Дан Медовников, руководитель Института управления инновациями бизнес-школы ВШЭ.

Фото: flickr.com by Фил Уайтхаус, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Офис

Он подчеркнул, что целенаправленная государственная помощь значительно стимулирует прогресс этих предприятий. По его мнению, активный рост и увеличение количества МТФ имеет большое значение для экономики любой страны и поощряется правительствами по всему миру.

Согласно информации от Корпорации МСП, средний доход одной компании, получившей государственную поддержку в рамках специальной льготной программы Минэкономразвития и Корпорации МСП для малых технологических компаний, вырос на 174,8% с 2021 года (до начала программы) по 2024 год, увеличившись с 337 млн до 926,2 млн рублей, пишет Газета.Ru.

При этом указывается, что в целом по сектору МТФ рост доходов составил 77,4%: с 107,7 млн рублей в 2021 году до 191 млн рублей в 2024 году.

Более того, данные предприятия обеспечили создание 6,8 тысячи новых рабочих мест.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.



