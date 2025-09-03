НДС прощается с золотом: станет ли драгметалл доступнее для россиян

Правительственная комиссия поддержала инициативу Министерства финансов об отмене НДС на операции по предоставлению банками займов в драгоценных металлах, приобретенных ими же.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use золотые слитки

Следует отметить, что ранее Минфин отклонил идею повышения НДФЛ для нерезидентов. Планируемые изменения коснутся статьи 149, части 2 Налогового кодекса РФ. В настоящий момент от НДС освобождены только операции, связанные с привлечением драгоценных металлов во вклады. Разработчики законопроекта подчеркивают, что льгота по НДС должна применяться независимо от способа получения драгметалла банком — будь то привлечение во вклады или прямая покупка, согласно Forbes.

Кроме того, предлагаемые поправки предусматривают освобождение от НДС процентных выплат по вкладам в драгоценных металлах. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данные изменения направлены на повышение привлекательности таких вкладов для населения.

Уточнения

Нало́г на доба́вленную сто́имость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся в процессе производства товаров, работ и услуг.



