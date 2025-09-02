Квартирный вопрос: Мишустин анонсировал новые меры для доступного жилья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Глава российского правительства, Михаил Мишустин, сообщил, что государство планомерно работает над расширением возможностей приобретения жилья для жителей России.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Жильё является одним из основополагающих элементов жизни практически каждого человека и каждой семьи. Правительство систематически работает над улучшением его характеристик и, безусловно, над увеличением его доступности для всех граждан нашей страны, отметил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвящённой увеличению доступности жилья.

Он предложил участникам встречи обсудить данный вопрос, а также рассмотреть существующие ипотечные программы с преференциальными процентными ставками, включая программы для семей, пишет РИА Новости.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
