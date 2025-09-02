Квартирный вопрос: Мишустин анонсировал новые меры для доступного жилья

Глава российского правительства, Михаил Мишустин, сообщил, что государство планомерно работает над расширением возможностей приобретения жилья для жителей России.

Жильё является одним из основополагающих элементов жизни практически каждого человека и каждой семьи. Правительство систематически работает над улучшением его характеристик и, безусловно, над увеличением его доступности для всех граждан нашей страны, отметил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвящённой увеличению доступности жилья.

Он предложил участникам встречи обсудить данный вопрос, а также рассмотреть существующие ипотечные программы с преференциальными процентными ставками, включая программы для семей, пишет РИА Новости.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.



