Солнце без отпуска? Погода в Москве удивит даже скептиков

Ведущий метеоролог центра "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозом о продолжительном периоде тёплой погоды в столичном регионе, который обычно называют бабьим летом.

По его мнению, особенно приятной будет первая декада сентября: ожидается, что температура достигнет отметки в +20 градусов, что значительно превышает стандартные показатели для данного времени года примерно на 5 градусов. При этом количество выпавших осадков будет значительно ниже обычного — в 2-3 раза, пишут "Вести Подмосковья".

В ближайшее время жителей ждут солнечные дни и затяжное бабье лето. Метеорологическая осень, которая, согласно многолетним наблюдениям, обычно начинается в Москве 2 сентября, в этом году наступит позднее — во второй половине месяца, подчеркнул эксперт.

Прогно́з (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования.
 

