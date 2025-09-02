Самая высокооплачиваемая работа без университета: вот кем выгодно трудиться в Венгрии

В Венгрии в тренде вакансии без высшего образования, например, профессия машиниста поезда.
Как показывают данные Центрального статистического управления и Венгерских железных дорог, машинисты поездов входят в число самых высокооплачиваемых работников физического труда в стране.
Идёт активный поиск новых машинистов по программе "Стажёр машиниста" с бесплатным обучением, но с обязательством отработать не менее пяти лет.
Чтобы стать машинистом, нужно:
Подготовка длится 1–1,5 года и включает:
После курса нужно сдать экзамен и получить лицензию, признанную в ЕС. Также важно регулярно проходить повторные экзамены и проверки для продления лицензии, сообщает венгерское издание 168.
