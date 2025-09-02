Самая высокооплачиваемая работа без университета: вот кем выгодно трудиться в Венгрии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В Венгрии в тренде вакансии без высшего образования, например, профессия машиниста поезда.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зарплатные данные

Как показывают данные Центрального статистического управления и Венгерских железных дорог, машинисты поездов входят в число самых высокооплачиваемых работников физического труда в стране.

  • Средняя зарплата в 2024 году: 993 тыс. форинтов (≈235 тыс. руб.) до налогов.
  • Средняя зарплата по стране в июне 2025 года: 704 тыс. форинтов (≈166 тыс. руб.).
  • На международных рейсах доход может достигать 1,2 млн форинтов (≈284 тыс. руб.) с учётом надбавок и льгот.

Стажёр машиниста

Идёт активный поиск новых машинистов по программе "Стажёр машиниста" с бесплатным обучением, но с обязательством отработать не менее пяти лет.

Условия и требования

Чтобы стать машинистом, нужно:

  • иметь аттестат о среднем образовании;
  • быть в хорошем физическом состоянии;
  • пройти строгую медико-психологическую проверку.

Обучение и лицензия

Подготовка длится 1–1,5 года и включает:

  • теорию;
  • вождение на симуляторе;
  • практическую стажировку.

После курса нужно сдать экзамен и получить лицензию, признанную в ЕС. Также важно регулярно проходить повторные экзамены и проверки для продления лицензии, сообщает венгерское издание 168.

Уточнения

