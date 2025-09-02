Самая высокооплачиваемая работа без университета: вот кем выгодно трудиться в Венгрии

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Венгрии в тренде вакансии без высшего образования, например, профессия машиниста поезда.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка и поезд

Зарплатные данные

Как показывают данные Центрального статистического управления и Венгерских железных дорог, машинисты поездов входят в число самых высокооплачиваемых работников физического труда в стране.

Средняя зарплата в 2024 году: 993 тыс. форинтов (≈235 тыс. руб.) до налогов.

993 тыс. форинтов (≈235 тыс. руб.) до налогов. Средняя зарплата по стране в июне 2025 года: 704 тыс. форинтов (≈166 тыс. руб.).

704 тыс. форинтов (≈166 тыс. руб.). На международных рейсах доход может достигать 1,2 млн форинтов (≈284 тыс. руб.) с учётом надбавок и льгот.

Стажёр машиниста

Идёт активный поиск новых машинистов по программе "Стажёр машиниста" с бесплатным обучением, но с обязательством отработать не менее пяти лет.

Условия и требования

Чтобы стать машинистом, нужно:

иметь аттестат о среднем образовании;

быть в хорошем физическом состоянии;

пройти строгую медико-психологическую проверку.

Обучение и лицензия

Подготовка длится 1–1,5 года и включает:

теорию;

вождение на симуляторе;

практическую стажировку.

После курса нужно сдать экзамен и получить лицензию, признанную в ЕС. Также важно регулярно проходить повторные экзамены и проверки для продления лицензии, сообщает венгерское издание 168.

Уточнения

Льго́та — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан. Размер выплат или других привилегий зависит от вида льготы.



