Поезда из Калининграда трещат по швам: пассажиров стало больше, чем ожидали

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поезда дальнего следования Калининградской железной дороги становятся всё более востребованными. За восемь месяцев 2025 года их пассажиропоток увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Железные дороги

Рост спроса на дальние поездки

"В январе — августе 2025 года, по оперативным данным, на Калининградской железной дороге поездами дальнего следования было отправлено более 171 тыс. пассажиров, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщили в пресс-службе КЖД.

Общие показатели перевозок

С начала года вокзалы и станции Калининградской магистрали обслужили свыше 6 млн 411 тыс. человек. Это на 1,9% больше, чем год назад.

В пригородном сообщении перевезено 6 млн 240 тыс. пассажиров (+1,6%).

перевезено 6 млн 240 тыс. пассажиров (+1,6%). В дальнем следовании — 171 тыс. человек (+13%).

Пассажирооборот

За январь — август транспорт перевёз пассажиров на суммарное расстояние 227,7 млн километров:

пригородное сообщение — 179,5 млн пасс-км;

— 179,5 млн пасс-км; дальнее следование — 48,3 млн пасс-км.

Уникальность региона

Калининградская железная дорога — филиал ОАО "РЖД". Её особенность связана с географией: область не имеет сухопутных границ с остальной Россией. Поэтому маршруты КЖД проходят через железные дороги Литвы и Белоруссии, что делает регион важным узлом международных перевозок.

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.



По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост.

