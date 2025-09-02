Поезда из Калининграда трещат по швам: пассажиров стало больше, чем ожидали

Поезда дальнего следования Калининградской железной дороги становятся всё более востребованными. За восемь месяцев 2025 года их пассажиропоток увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом.
"В январе — августе 2025 года, по оперативным данным, на Калининградской железной дороге поездами дальнего следования было отправлено более 171 тыс. пассажиров, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщили в пресс-службе КЖД.
С начала года вокзалы и станции Калининградской магистрали обслужили свыше 6 млн 411 тыс. человек. Это на 1,9% больше, чем год назад.
За январь — август транспорт перевёз пассажиров на суммарное расстояние 227,7 млн километров:
Калининградская железная дорога — филиал ОАО "РЖД". Её особенность связана с географией: область не имеет сухопутных границ с остальной Россией. Поэтому маршруты КЖД проходят через железные дороги Литвы и Белоруссии, что делает регион важным узлом международных перевозок.
Уточнения
Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.
По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост.
