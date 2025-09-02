Зарплатная пропасть: Восточная Германия снова отстаёт от Запада

Спустя тридцать пять лет после воссоединения Германии разница в оплате труда между Западом и Востоком снова растёт, согласно ежегодному докладу Федерального статистического ведомства, на который ссылается Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ евро

В 2024 году сотрудники за полный рабочий день в Западной Германии заработали за год в среднем 63 999 евро, тогда как в Восточной Германии этот показатель составил 50 625 евро.

Сара Вагенкнехт, председатель политической партии "Союз Сары Вагенкнехт", прокомментировала ситуацию, отметив, что "заработная плата обычных рабочих в Германии в целом слишком низка, отчасти из-за инфляции, которая сильно ударила по кошелькам граждан".

Также наблюдается заметное различие в размере пенсий между женщинами в восточной и западной частях страны.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



