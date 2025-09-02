Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка заговорила на птичьем языке: что на самом деле означает странное чириканье питомца
В сердце природы: как Агияннаки стал оазисом для тихого отдыха в Греции
Солнце без отпуска? Погода в Москве удивит даже скептиков
Скрытые платежи: за какие работы в многоквартирном доме УК не имеет права брать деньги
Ногти стали тонкими и слоящимися? Рассказываем, как их спасти после гель-лака
Поджелудочная разрушается незаметно — какие продукты добивают её каждый день
Альпинист, видевший смерть в лицо, исчез в горах Красной Поляны: что случилось
Мама раскошелилась: названа стоимость пластики 18-летней дочери Даны Борисовой
В Тюмени завершился Кубок УрФО: как тагильские чемпионы снова доказали, что умеют бороться до конца

Москва сносит прошлое и строит будущее: 3 миллиона квадратов вместо складов

2:38
Экономика

Что будет, если старые склады и пустующие ангары уступят место современным кварталам? В Москве этот процесс уже набирает обороты.

Застройка новых районов
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Застройка новых районов

Новый этап развития

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о комплексной застройке трёх крупных участков общей площадью 73,62 га в районах Пресненский (ЦАО) и Хорошевский (САО).

Какие территории изменятся

Речь идёт об участке вдоль Звенигородского шоссе — между Третьим транспортным кольцом и 3-й Магистральной улицей. Сейчас здесь стоят устаревшие склады, административные корпуса и прочие малоэффективные объекты.

"Реорганизуемые участки расположены вдоль Звенигородского шоссе, между 3-й Магистральной улицей и ТТК. В настоящее время их занимают устаревшие склады, административные здания и другие объекты. Здесь будет построено свыше 3,2 млн кв. м недвижимости — современный городской квартал, включающие жилые комплексы, общественно-деловые и социальные объекты, в т. ч. школы на 4 050 учеников и детские сады на 1 775 детей", — говорится в сообщении.

Что сохранится

В отличие от других построек гостиница площадью 32,5 тыс. кв. м на 1-й Магистральной улице, д. 25 останется на своём месте.

Масштабы и рабочие места

После завершения проекта здесь появится более 35,5 тысячи рабочих мест.

Общая программа развития

На сегодняшний день в Москве уже реализуется 133 проекта КРТ на территории около 1,5 тыс. га.

"По состоянию на 2 сентября 2025 года правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 133 проекта комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью порядка 1,5 тыс. га, в рамках которых планируется возвести свыше 30 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано порядка 348 тыс. рабочих мест", — добавили в мэрии.

Таким образом, Москва продолжает активно меняться: вместо заброшенных промзон появляются современные кварталы с жильём, школами и рабочими местами, что делает город более удобным и привлекательным для жизни.

Уточнения

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.

Серге́й Семёнович Собя́нин (род. 21 июня 1958, Няксимволь, Берёзовский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Тюменская область, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный и политический деятель.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода
Садоводство, цветоводство
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества
Наука и техника
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества
Популярное
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей

Норвегия строит самый длинный и глубокий подводный тоннель в мире. Как проект изменит жизни тысяч людей?

Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Смеющиеся крысы, пьющие обезьяны и рожающие самцы: 10 фактов о животных, которые звучат как выдумка
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Последние материалы
В Тюмени завершился Кубок УрФО: как тагильские чемпионы снова доказали, что умеют бороться до конца
Мечтаю об этом 5 лет: звезда сериала Чики сделала неожиданное признание о Пугачёвой
Кабачки превратятся в машину урожая: раствор, который работает как магия
Миф, в который верили поколениями: как миска молока калечит вашего питомца
Самая высокооплачиваемая работа без университета: вот кем выгодно трудиться в Венгрии
ИИ встал в тупик, когда узнал это о папуасах, но выдал сенсацию
Маленькие шаги к большой экономии: как холодильник может стать вашим другом, а не врагом
Панорамы Сены и французские сыры: одна из красивейших деревень страны дарит праздник жизни
Вода прозрачная, а опасность невидимая: неожиданные риски бассейнов — дети под особой угрозой
Плиссированная юбка возвращается: школьный предмет гардероба стал трендом 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.