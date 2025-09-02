Москва сносит прошлое и строит будущее: 3 миллиона квадратов вместо складов

Что будет, если старые склады и пустующие ангары уступят место современным кварталам? В Москве этот процесс уже набирает обороты.

Застройка новых районов

Новый этап развития

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о комплексной застройке трёх крупных участков общей площадью 73,62 га в районах Пресненский (ЦАО) и Хорошевский (САО).

Какие территории изменятся

Речь идёт об участке вдоль Звенигородского шоссе — между Третьим транспортным кольцом и 3-й Магистральной улицей. Сейчас здесь стоят устаревшие склады, административные корпуса и прочие малоэффективные объекты.

"Реорганизуемые участки расположены вдоль Звенигородского шоссе, между 3-й Магистральной улицей и ТТК. В настоящее время их занимают устаревшие склады, административные здания и другие объекты. Здесь будет построено свыше 3,2 млн кв. м недвижимости — современный городской квартал, включающие жилые комплексы, общественно-деловые и социальные объекты, в т. ч. школы на 4 050 учеников и детские сады на 1 775 детей", — говорится в сообщении.

Что сохранится

В отличие от других построек гостиница площадью 32,5 тыс. кв. м на 1-й Магистральной улице, д. 25 останется на своём месте.

Масштабы и рабочие места

После завершения проекта здесь появится более 35,5 тысячи рабочих мест.

Общая программа развития

На сегодняшний день в Москве уже реализуется 133 проекта КРТ на территории около 1,5 тыс. га.

"По состоянию на 2 сентября 2025 года правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 133 проекта комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью порядка 1,5 тыс. га, в рамках которых планируется возвести свыше 30 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано порядка 348 тыс. рабочих мест", — добавили в мэрии.

Таким образом, Москва продолжает активно меняться: вместо заброшенных промзон появляются современные кварталы с жильём, школами и рабочими местами, что делает город более удобным и привлекательным для жизни.

